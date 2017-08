Weißkeißel Geiselnahme glimpflich ausgegangen

Es war kurz vor 21 Uhr am Dienstagabend, als ein 32-jähriger Libanese vor dem Asylbewerberheim in Weißkeißel einen nur wenige Monate alten Säugling in seine Gewalt brachte. Schnell waren Polizei und Rettungskräfte vor Ort. Laut Polizei ließ dann der Mann von dem kleinen Mädchen ab und übergab es seiner Mutter, nahm aber dafür einen Jungen als Geisel. Er habe dem 8-Jährigen ein Messer an den Hals gehalten und forderte von den Einsatzkräften unter anderem Medikamente, so eine Polizeisprecherin.