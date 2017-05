Ein Geisterfahrer ist auf der Autobahn 4 in der Nähe von Görlitz mehrere Kilometer in der falschen Richtung unterwegs gewesen und mit zwei Wagen zusammengestoßen. Zwei Menschen, darunter der Verursacher, wurden bei dem Unfall hinter dem Tunnel Königshainer Berge am Freitag leicht verletzt, wie ein Polizeisprecher sagte. Nach der Kollision war der 64-Jährige den Angaben zufolge noch einige hundert Meter weitergefahren und in die Mittelleitplanke geprallt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf mindestens 10.000 Euro.

Der "Geisterfahrer" passierte die zweispurige Tunnelröhre ohne Kollision, obwohl ihm im dichten Reiseverkehr in Richtung polnische Republik etliche Autos und Lkw entgegenkamen. Nachdem der Audi den Tunnel verlassen hatte, fuhr er noch etwa einen Kilometer weiter, bevor er einen Citroen C 5 und danach einen VW Sharan streifte. Bildrechte: MDR/Lausitznews