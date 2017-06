Nach der gemeinsamen Kabinettssitzung in Großräschen stellten die Ministerpräsidenten von Sachsen und Brandenburg die Ergebnisse ihrer monatelangen Verhandlungen vor. Bildrechte: MDR/Rica Sturm

Lausitzstrategie

Beide Länder verlangen vom Bund mindestens 1,2 Milliarden Euro zusätzlich für die Zeit von 2019 bis 2024. Das Geld soll die finanziellen Folgen ausgleichen, die den Ländern durch den Ausstieg des Lausitzer Energieversorgers LEAG aus der Braunkohle in den nächsten Jahren entstehen. Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke sagte, dass das Geld in zusätzliche Projekte fließen solle. Das könnten der zweigleisige Ausbau der Bahnstrecke Lübbenau – Cottbus oder die Elektrifizierung der Bahnstrecke Cottbus – Görlitz sein. Aber auch zusätzliche Arbeitsplätze vor allem in der Industrie sollten mit dem Geld geschaffen werden.

Die 1,2 Milliarden Euro seien eine Einstiegssumme, betonte Woidke. "Wir werden nicht in vier, fünf Jahren mit der Strukturentwicklung Lausitz abschließen. Es wird eine weitere Finanzierung und weitere Zahlungen des Bundes geben müssen." Schließlich habe der Bund den Ausstieg aus der Braunkohle beschlossen. Also sei er auch in der Pflicht, die Folgen mit zu tragen.

Am Rande des ehemaligen Tagebaus Meuro entsteht zurzeit der Stadthafen Großräschen. Dort trafen sich am Dienstag die Minister und Ministerpräsidenten von Sachsen und Brandenburg. Bildrechte: MDR/Rica Sturm Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich betonte, dass es beiden Ländern durch Interventionen gelungen sei, dass der Bund eine Arbeitsgruppe einsetzt, die sich mit der Zukunft der deutschen Braunkohleregionen befassen soll. Als Beispiel für die gute Zusammenarbeit beider Länder beim Thema Strukturwandel nannte er die länderübergreifende Wirtschaftsfördergesellschaft "Wirtschaftsregion Lausitz", die die sechs Lausitzer Landkreise sowie die Stadt Cottbus in den nächsten Wochen gründen wollen. Der Bund wird diese Gesellschaft in den nächsten vier Jahren mit 7,3 Millionen Euro unterstützen. Sachsen und Brandenburg geben nochmal jeweils 150.000 Euro jährlich dazu. Außerdem haben beide Landesregierungen zwei Wirtschaftsstaatssekretäre als Ansprechpartner für die Lausitz benannt, die die Interessen beider Länder in der geplanten Arbeitsgruppe des Bundes vertreten sollen.

Ich bin mir bewusst, dass das nicht einfach wird, die Vorstellungen durchzusetzen. Aber ich bin optimistisch, dass uns das gelingt. Denn das Problem, das wir in der Lausitz haben, ist nicht nur ein Problem von Sachsen und Brandenburg, sondern es ist ein gesamtdeutsches Problem. Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich

Bewahrung der sorbischen Sprache und Kultur

Durch den Abschluss eines vierten Finanzierungsabkommens wollen die beiden Landesregierungen die Finanzierung der Stiftung für das sorbische Volk ab 2021 absichern. Das jetzige Finanzierungsabkommen läuft bis 2020 und gewährt der Stiftung jährlich 18,6 Millionen Euro. Darüber hinaus wollen sich beide Länder für eine angemessene finanzielle Ausstattung des Sorbischen Instituts einsetzen. Die wissenschaftliche Einrichtung mit Sitz in Bautzen soll sich künftig stärker um die sorbische Lehrerausbildung kümmern, sagte Ministerpräsident Tillich.

Wolfsmanagement

Nach aktuellen Zählungen gibt es zurzeit in Sachsen 15, in Brandenburg 21 Wolfsrudel. Der Wolf sei eine geschützte Art und nicht zu jagen. Das müssten beide Länder beachten. Ministerpräsident Tillich: "Wir haben aber gleichzeitig ein eigenes Wolfsmanagement auf den Weg gebracht, was sicherstellt, dass sich Wölfe, die sich nicht artgerecht verhalten, auch geschossen werden können. Damit stellen wir sicher, dass es nicht zu einem artfremden Verhalten gegenüber Nutztieren und Menschen kommt." Bisher habe man noch keinen Wolf aus diesem Grund entnehmen müssen.

Beide Länder wollen bei den Präventionsstandards, wie zum Beispiel Schafe vor Wölfen geschützt werden können, bei Entschädigungsleistungen und beim Umgang mit Problemwölfen enger zusammenarbeiten. Mit Blick auf die Ausbreitung des Wolfes in Deutschland sehen Sachsen und Brandenburg das Wolfsmanagement nicht mehr als alleinige Angelegenheit der Bundesländer. "Deshalb wollen wir den Bund mit einbeziehen, auch um sicherzustellen, dass sich der Wolf nicht ungehindert ausbreitet und zur Gefahr für die Tiere und Menschen wird", so Tillich.