Nachdem Hitler die Macht in Deutschland übernommen hatte, wurde auch Tante Marianne als junge Frau Opfer der Nazi-Diktatur. Zunächst wurde Marianne Schönfelder in Dresden als "Geisteskranke" zwangssterilisiert.

Marianne Schönfelder wurde zunächst in die Landesanstalt Arnsdorf eingewiesen, mit der Diagnose Schizophrenie und dann nach Großschweidnitz verlegt wurde. Wir haben uns die Patientenakte genauer angesehen und konnten feststellen, dass sie immer mehr abgenommen hat und dann an Herzversagen starb.

1945 starb Marianne Schönfelder in Großschweidnitz als eines der Opfer des regionalen Krankenmords. Mehr als 5.700 Menschen, darunter viele Kinder, kamen von 1940 bis 1945 in der damaligen psychiatrischen Anstalt ums Leben. Sie verhungerten, starben an Vernachlässigung oder wurden mit Medikamenten getötet. Die Zustände in Großschweidnitz waren grauenhaft.