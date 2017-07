Das Bautzener Landgericht sieht die Klage der Eigentümer des Husarenhofs gegen den Landkreis Bautzen als unbegründet an. Die Kündigung sei rechtens gewesen, hat das Landgericht Bautzen dieser Tage entschieden. Begründet wurde das Urteil damit, dass der Landkreis die Immobilie nach dem Brand nicht mehr vertragsgemäß als Flüchtlingsheim nutzen konnte. Die Eigentümer, die Projektgesellschaft Säurich und Sassenscheidt, hatten im November 2016 gegen den Landkreis Bautzen geklagt. Nach Ansicht der Investoren hätte dieser nach dem verheerenden Dachstuhlbrand im Husarenhof nicht einfach so den Mietvertrag aufkündigen dürfen. Das sieht das Gericht jedoch anders und hat die Klage abgewiesen.

Das Husarenhof-Hotel sollte im vergangenen Jahr zu einem Flüchtlingsheim werden. Die Verträge zwischen dem Landkreis und den Eigentümern waren bereits unterzeichnet, als es am 21. Februar 2016 zu einem Brandanschlag kam. Weil das Gebäude nicht mehr bewohnbar war, trat die Behörde von der Vereinbarung zurück. Der Landkreis sparte so nach eigenen Angaben Kosten von 7,5 Millionen Euro, handelte sich aber einen handfesten Streit mit Säurich und Sassenscheidt ein. Und der ist noch nicht vorbei: Die Eigentümer können vor dem Oberlandesgericht Dresden gegen das Urteil in Berufung gehen. Das werde man wahrscheinlich auch tun, sagte Jörg Säurich dem MDR SACHSEN. Solange der Rechtsstreit läuft, bewegt sich am Husarenhof nichts.

Die Brandruine verfällt zusehends und ist ein Fall fürs städtische Bauaufsichtsamt geworden. Das Haus wird dort als besonders gefährdetes Objekt der Kategorie I geführt. Das sind Immobilien, die sich in einem so katastrophalen Zustand befinden, dass eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung besteht.

Der Husarenhof ist aber auch ein symbolischer Schandfleck. Die Geschehnisse am angedachten Asylheim sorgten damals bundesweit für Entsetzen. So sollen während der Brandnacht Schaulustige asylfeindliche Parolen gerufen haben, zudem kursierte später ein rassistisches Handyvideo im Internet, in dem ein Mann den Brandstiftern zur Tat gratulierte. Um so wichtiger findet es der SPD-Kreisrat und Bautzener Stadtrat Roland Fleischer, mit dem Thema abzuschließen. Vielleicht könne der Landkreis den Eigentümer finanziell entgegenkommen, um endlich das unsägliche Mahnmal zu beseitigen, das so ein schlechtes Licht auf die Stadt wirft, schlägt Fleischer vor. Im Landratsamt äußert man sich zu diesem Vorschlag nicht, sondern verweist auf das laufende Verfahren.