Im November starten die Dreharbeiten zum neuen Kinofilm über das Leben des Liedermachers Gerhard Gundermann in Sachsen. Gedreht wird unter anderem in Leipzig, Bad Muskau und im Lausitzer Tagebaugebiet.

Regisseur Andreas Dresen will in dem Film die Geschichte des legendären Baggerfahrers erzählen, der im Braunkohletagebau gearbeitet hat und nach der Schicht auf der Bühne stand. Es geht demnach um Gundermann als Baggerfahrer und Liedermacher, Genossen und Rebell, Rocksänger und Familienvater. "Typen wie ihn gab und gibt es überall und sie ecken überall an. Nicht nur im Osten Deutschlands, wo er herkam", erklärte die Produktionsfirma in einer Mitteilung zum Drehstart.