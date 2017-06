Die Stationsschließungen in Bautzen und Bischofswerda sind geplant, sagt die stellvertretende ärztliche Direktorin Wilma Aron (l.) Bildrechte: MDR/Rica Sturm

Und was ist an dem Gerücht dran, dass für die Stationsschließung im Bautzener Krankenhaus auch "Personalmangel" verantwortlich sei? Das sei in dem Falle nicht so, betont Wilma Aron. Es sei eine geplante Schließung. "Zurzeit geht es noch mit dem Pflegepersonal. Was in den nächsten Jahren sein wird, wenn auch bei uns einige Schwestern in Rente gehen und nicht genug qualifizierte Pfleger nachrücken, wissen wir nicht. Da kommt eine große Herausforderung auf uns zu", so die stellvertretende ärztliche Direktorin.