In der deutsch-polnischen Grenzstadt haben Einbrüche und Diebstähle drastisch zugenommen. Besonders in der Altstadt häufen sich die Straftaten. Den Kriminalitäts-Höhepunkt hatte Görlitz in den Jahren 2014 und 2015 mit rund 3.700 Diebstähle erreicht. Auch wenn die Diebstähle 2016 wieder knapp unter 3.000 Fälle sanken, ist Görlitz nach Leipzig die am zweitstärksten mit Kriminalität belastete Stadt in Sachsen. Um das Problem in den Griff zu bekommen, plant die zuständige Polizeidirektion bereits seit vergangenem Jahr ein Videoüberwachungsprojekt. Nun steht man kurz vor der Realisierung.

Insgesamt soll es vier Kamerastandorte mit hochauflösender Videotechnik geben: an der Fußgängerbrücke der Altstadt über die Neiße, an der Kreuzung Nikolaigraben/Hotherstraße sowie zwei Stellen am Kreisverkehr Grüner Graben/Hugo-Keller-Straße. Die Beschaffung der nötigen Technik im Wert von einer halben Million Euro soll noch in diesem Jahr erfolgen. Die Überwachung könnte 2018 starten.

Daten werden nach 96 Stunden gelöscht

Die Kameras sollen rund um die Uhr den Fahrzeug- und Personenverkehr kontrollieren. "Eine durchgehende Live-Überwachung durch Polizeibeamte ist grundsätzlich nicht vorgesehen", sagte der Präsident der Görlitzer Polizeidirektion Torsten Schultze. Bei speziellen Anlässen oder Gefahrenlagen könnten die Signale jedoch im Führungs- und Lagezentrum der Polizeidirektion zugeschalten werden. "Die aufgezeichneten Daten werden automatisch nach 96 Stunden unwiderruflich gelöscht, sofern diese nicht zur Verfolgung von Straftaten erforderlich sind", betonte der Polizeipräsident am Mittwoch während der Präsentation. Görlitz hat neue Überwachungskameras getestet. Bildrechte: dpa

Straftäter abschrecken

Sachsens Innenminister hat sich am Mittwoch die Geschwindigkeitsblitzern ähnelnde Technik vorführen lassen und sie für gut befunden: "Auch wenn noch einige vorbereitende Arbeiten bis zur Umsetzung notwendig sind, bin ich von der Wirksamkeit der präventiven Videoüberwachung an Kriminalitätsschwerpunkten überzeugt", sagte der Innenminister. Die Videoüberwachung soll potenzielle Straftäter abschrecken. Auch könne die Polizei mit Kameraunterstützung besser eingreifen, Kriminelle sicherer identifizieren und so Straftaten schneller aufklären, heißt es in einer Mitteilung des Ministeriums. Die Kameras geben selbst bei schlechten Witterungs- und Lichtbedingungen und sogar durch Fahrzeugscheiben hindurch verwertbare Bilder.

Kritiker sehen massiven Eingriff in Privatsphäre

Um mit der neuen Kameratechnik Straftäter künftig besser identifizieren zu können, ist eine sogenannte "intelligente Videoüberwachung" erforderlich - also eine Gesichtserkennung per Überwachungskamera. Die Grünen lehnen das vehement ab. Dies sei ein massiver Eingriff in die Privatsphäre. Auch Datenschützer halten diese Technik für problematisch, weil man sich dadurch in der Öffentlichkeit nicht mehr anonym bewegen könne.

Quelle: MDR/dpa/ma