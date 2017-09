So forderte der Bautzener Verein alle anderen Bündnisse dazu auf, es ihm gleichzutun. Damit reagierte "Willkommen in Bautzen" vor drei Wochen auf die Gespräche des stellvertretenden Bautzener Landrates Udo Witschas mit dem Rechtsextremen Marco Wruck über die Flüchtlingspolitik im Landkreis. Die wenigen Zeilen zeigten große Wirkung. Die Kreistagsfraktionen und der Landrat schlugen ein Treffen mit den Flüchtlingshelfern vor. Donnerstagabend fand es in Bautzen statt. Rund 80 Paten, Helfer und Vertreter von Initiativen kamen.