Wie dicke darf sich ein Vize-Landrat mit dem Kreis-Chef einer rechtsextremen Partei geben? Mit einem Mann, auf dessen Facebookseite regelmäßig gegen Ausländer gehetzt wird? Das Treffen am Dienstag vor einer Woche zwischen Udo Witschas und Marco Wruck hatte bereits für reichlich Kritik gesorgt. Wie jetzt dem MDR bekannt wurde, hatte sich der Landrat nicht nur mit Bautzens NPD-Kreischef in seinem Büro getroffen. Über mehrere Tage pflegten die beiden Männer einen locker-freundschaftlichen Informationsaustausch via Facebook-Messenger. Die Screenshots der Unterhaltungen liegen dem Sender vor.

Witschas suchte den Kontakt

In der Facebook-Unterhaltung zeigt Witschas deutlich mehr Interesse am NPD-Mann, als er öffentlich zugibt. Von Seiten des CDU-Mannes hieß es bisher immer, dass von Wruck die Initiative zum Treffen ausging. "Er kam direkt auf mich zu und suchte das Gespräch. Dieses verlief sachlich und für sachliche Debatten bin ich immer bereit und werde niemanden ablehnen", hatte Witschas in den vergangenen Tagen erklärt. Das stimmt aber nicht ganz.

Wie der Nachrichtenverlauf im Facebook-Messenger belegt, tat stattdessen Witschas am 6. August den ersten Schritt, indem er eine Freundschaftsanfrage an Wrucks Frau stellte. Diese bedankte sich, wies aber gleichzeitig auf ihre Partnerschaft mit dem NPD-Politiker hin: "Ich hoffe das stellt kein Problem dar." Darauf Witschas: "Wieso sollte die Partnerschaft/Liebe mit Hr Wruck ein Problem sein? Für mich keines Falls! LG, auch an Hr Wruck." Der Vize-Landrat kommt in der Unterhaltung dann auch gleich zur Sache: "Mit Herrn Wruck würde ich mich gern mal treffen, habe überhaupt nichts gegen ihn. Kinderlieb scheinen wir ja beide zu sein (...)" Daraufhin meldet sich Wruck über den Messenger seiner Lebensgefährtin zu Wort. Und noch am gleichen Abend wird ein Gesprächstermin in die Wege geleitet.

Insiderwissen ausgeplaudert

Sind offenbar nicht immer einer Meinung: Landrat und Vize-Landrat. Bildrechte: MDR/Uwe Walter Ab diesem Moment kontaktieren sich Witschas und Wruck mehrfach über die Nachrichtenfunktion von Facebook. Unter anderem gibt es Absprachen zum Umgang mit der Presse bezüglich ihres gemeinsamen Treffens. "Ja, dies wird für Wirbel sorgen. Damit kann ich leben," versichert Witschas. Auch nach dem Treffen reißt die Facebook-Kommunikation nicht ab. So werden das ehemalige Asylheim Spreehotel und der Umgang mit dem libyschen Flüchtling thematisiert. "Ein Integrationszentrum wird der Landkreis, wie ich es gestern schon sagte, definitiv NICHT finanzieren", legt Witschas in einer Message gleich mal fest - über den Kopf seines Chefs Michael Harig hinweg. Ungeachtet der Tatsache, dass sich der Landrat bisher für die Weiternutzung des Spreehotels ausgesprochen hatte.

Viel irritierender ist aber Witschas' sorgloser Umgang mit Insiderwissen aus den Behörden der NPD gegenüber. So plaudert er über den Umgang mit dem libyschen Flüchtling "King Abode". Frank und frei berichtet er am Freitagvormittag dem rechtsextremen Politiker Wruck, dass die Stadt Bautzen über ein Aufenthaltsverbot für den Asylbewerber aus Libyen entschieden habe. Und zwar bevor Bautzen dieses Verbot öffentlich gemacht hat. "Super. Kann ich das veröffentlichen? Das Betretungsverbot?", fragt Wruck postwendend. "Habe es noch nicht auf dem Tisch, bitte abwarten. Wenn es öffentlich gemacht werden kann, melde ich mich", antwortet daraufhin der Vize-Landrat.

"Ich lasse mich nicht als Lügner darstellen"

Hat Witschas sein Amt missbraucht, indem er einer rechtsextremen Partei Informationen zuschob? Wie glaubwürdig ist so ein Vize-Landrat noch? Glaubt man Marco Wruck, so hat der CDU-Politiker eine deutlich geschönte Version seines Umgangs mit dem NPD-Mann in den Umlauf gebracht. Wruck stinkt es inzwischen gewaltig, dass er bei solchen Treffen immer so schlecht wegkommt: "Ich lasse mich nicht als Lügner darstellen."