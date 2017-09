Die wilde Gladiolenwiese auf dem früheren Truppenübungsplatz im Daubaner Wald ist Deutschlands Naturwunder 2017. Fast 19 Prozent der Teilnehmer entschieden sich in einer Online-Abstimmung für die Wiese im Biosphärenreservat Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft.



Die Heinz-Sielmann-Stiftung und der Europarc-Verein Deutschland hatten einzigartige Wiesen und Weiden in deutschen Biosphärenreservaten sowie in National- und Naturparks gesucht. Insgesamt standen 21 Objekte zur Wahl. Auf den zweiten Platz wurde eine Streuobstwiese im Biosphärenreservat Bliesgau gewählt, auf den dritten Platz eine Salzwiese auf der Hamburger Hallig im Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer. Insgesamt haben sich mehr als 4.000 Menschen an der Abstimmung beteiligt.