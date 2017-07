Vor wenigen Tagen hatte eine Autofahrerin auf der A4 nahe Kodersdorf unglaubliches Glück. Sie rammte mit ihrem Kleinwagen in der Dämmerung die Überreste eines Lkw-Reifens. Kurz zuvor war bei einem Sattelzug ein Reifen geplatzt und die koffergroßen Stücken der Karkasse waren kaum zu erkennen. Glück im Unglück: Die junge Frau kam mit dem Schrecken davon. Nur der Wagen erlitt einige Blessuren. Die Polizei bezifferte den Schaden auf mehr als 1.000 Euro. Der Reifenplatzer ist kein Einzelfall. Allein am Donnerstag registrierte die Polizeidirektion Görlitz sechs Reifenplatzer auf der Autobahn 4. Jedes Mal stammte der Brummi aus Osteuropa.

Die Gefahr geht vor allem von osteuropäischen Lastkraftwagen aus. Die Reifen werden über Gebühr beansprucht. Wartungsintervalle werden nicht eingehalten und somit Reifenplatzer in Kauf genommen. Thomas Knaup Polizeidirektion Görlitz

"Die Spediteure in Osteuropa wollen Geld sparen, deshalb nehmen sie das Risiko eines Reifenplatzers in Kauf", meint Tobias Knaup von der Polizeidirektion Görlitz. Das Kraftfahrtbundesamt für Güterverkehr und die Polizei führen regelmäßige Kontrollen auf den sächsischen Autobahnen durch. Aber es sind einfach zu viele Lkw unterwegs, um dem Problem Herr zu werden. In den vergangenen vier Jahren hat der Lkw-Verkehr auf der Autobahn 4 zwischen Görlitz und Dresden um 75 Prozent zugenommen. Ein möglicher Grund: Seit dem vergangen Sommer ist die A4 bis zur Ukraine durchgängig befahrbar. Voller Rastplatz beim Autobahngrenzübergang Ludwigsdorf. Bildrechte: MDR/Uwe Walter

Die Zunahme des Lkw-Verkehrs wird an den Rastplätzen deutlich sichtbar. An einer Tankstelle, bei Zgorzelec, kurz vor der Auffahrt zur Autobahn in Richtung Dresden, stehen auch heute wieder mehr als 20 Sattelschlepper mit osteuropäischen Kennzeichen. Unter ihnen auch Ukrainer. Dass die Reifen ihrer Lkw völlig runter sind, sieht selbst ein Laie. Die Fahrer wissen natürlich, was gespielt wird.

Ein in Jahre gekommener Auflieger mit einem gefährlichen(?) Reifen. Bildrechte: MDR/Uwe Walter Wir passen gut auf und unsere Speditionen auch, aber Zeit ist Geld. Jede Stunde kostet und neue Reifen sind teuer. Da muss natürlich wirtschaftlich gerechnet werden. Brummifahrer Ukraine

Ein guter Lkw - Reifen kostet ab 600 Euro aufwärts. Da lassen einige Spediteure ihre Fahrzeuge möglichst lange quer durch Europa rollen, ohne die Pneus zu wechseln.

Den Aufliegern sieht man die Jahre an. Und den Reifen? Bildrechte: MDR/Uwe Walter Hunderte osteuropäische Lkw mit herunter gefahrenen Reifen passieren täglich den Grenzübergang Jedrzychowice - Ludwigsdorf in Richtung Sachsen.

Dass ein Reifen bald platzen wird, sehe man ihm von Außen nicht an, sagt Manfred Scholz, Innendienstleiter von Pneuhage Ostsachsen in Görlitz und erklärt: "In den alten Reifen dringt durch winzige Risse Wasser ein. Manchmal wurde auch der Aufbau mit den Gewebelagen zerstört, beispielsweise durch eine scharfe Kante."

Bildrechte: IMAGO Durch das Eindringen von Wasser wird der Stahlgürtel unterrostet und der Reifen zerstört. Irgendwann hält nichts mehr zusammen und der Reifen fliegt weg. Manfred Scholz Pneuhage Ostsachsen

Um nicht urplötzlich mit herumliegenden Lkw-Reifenstücken kollidieren, rät die Polizeisprecher Knaup: "Nur so schnell fahren, soweit man selbst gucken kann. Die Richtgeschwindigkeit liegt auf Autobahnen nicht ohne Grund bei 130. " Es bleibt einfach gefährlich, auch wenn man Reifenstücken gerade noch ausweichen kann. Vor Schreck haben einige Pkw Fahrer das Lenkrad verrissen und so die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren. Doch nicht nur der nachfolgende Verkehr ist nach einem Reifeplatzer in Gefahr. Auch die Lkw-Fahrer, wenn sie versuchen die Trümmer von der Fahrbahn zu räumen und anschließend auf dem Standstreifen das defekte Rad wechseln.