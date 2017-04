Auch wenn nach dem Zweiten Weltkrieg von den einst 200 Görlitzer Brauereien nur der Platzhirsch Landskron übrigblieb - dem Durst der Einwohner tat das keinen Abbruch. Ein Hobby-Bierforscher aus Erfurt ermittelte in den 1980er-Jahren: Görlitz hat die meisten Kneipenplätze pro Einwohner.

Denkmalgeschützte Landskron-Brauerei in Görlitz. Bildrechte: dpa Die traditionsreiche Landskronbrauerei - sie wurde 1869 gegründet - überstand auch die Turbulenzen nach der politischen Wende. Mehr als 42 Millionen Euro wurden in den vergangenen Jahren investiert. 150.000 Hektoliter und 14 Sorten reifen im Jahr in den 18 Meter tiefen Kellern am Ufer der Neiße.

Lange warb Landskron mit dem Slogan "Östlichste Brauerei Deutschlands", doch dieser Titel ging 2006 an die Hausbrauerei in der Obermühle verloren. Die Chefin der beliebten Ausflugsgaststäte am Oder-Neiße-Radweg, Sabine Daubner, ist gelernte Bierbrauerin. Sie schenkt zwei Sorten aus.

Zwischen Asien und Amerika

Und nun ist also ein Dritter im Bunde: Uwe Krause hat das Bierbrauen von der Pike auf gelernt und bei namhaften Brauereien in Westdeutschland gearbeitet.

Bildrechte: Uwe Walter Dabei kletterte der heute 61-Jährige die Karriereleiter immer weiter nach oben, bis er schließlich bei der MBG Group in Paderborn einstieg. Dort kreierte Krause unter anderem den Modetrunk "Hugo".

Zudem war er als Qualitätsmanager weltweit unterwegs: Afrika, Amerika, Asien und Australien sowie ganz Europa. Das war Stress, viel Stress.

Von "Görliwood" gehört, dann "Görliwood" gesehen

Nach einer eindringlichen Ermahnung vom Hausarzt zogen Uwe Krause und seine Frau Sabine die Notbremse. "Mein Mann kam kaum noch zur Ruhe", erzählt Ehefrau Sabine. "Selbst im Urlaub checkte er noch zwei Stunden am Morgen seine E-Mails, telefonierte ununterbrochen." Eines Tages sahen sie im Fernsehen eine Dokumentation über "Görliwood", die Filmstadt Görlitz. Bildrechte: IMAGO/MDR.DE

Spontan entschloss sich das Ehepaar für eine Reise an die Neiße und wandelte auf den Spuren von Jackie Chan, Emma Thompson und Nicolas Cage. Die Paderborner waren von Görlitz und seiner Umgebung begeistert.

Bildrechte: Uwe Walter Das Flair ist phantastisch, die Leute sind freundlich. Sie haben uns gleich willkommen geheißen. Sabine Krause Neugörlitzerin, Brauereibesitzerin

Immer wieder kamen sie hierher, bis der Entschluss reifte, für immer nach "Görliwood" zu ziehen. Doch was tun, in der Stadt an der Neiße? Die Anwort auf die Frage fand das Ehepaar gemeinsam.

Back To The Roots

Zurück zu den Wurzeln, meint der gelernte Braumeister Uwe Krause und schüttet ein Bier ins Glas. Stolz weist er auf die schneeweiße Krone: "Wir haben eine Schaumhaltbarkeit, die sucht schon ein bisschen ihresgleichen. Liegt aber auch daran, weil wir unser Bier nicht filtrieren, nicht kurzzeiterhitzen, nicht homogenisieren oder sterilisieren. All das findet nicht statt, so dass sich der Schaum natürlich entwickeln kann." Bildrechte: Uwe Walter

In einem Gründerzeitviertel - unweit des Filmsets von "Der Vorleser" mit Kate Winslet und Ralph Fiennes - hat das Ehepaar seine kleine Brauerei aufgebaut. Im Spätsommer vergangenen Jahres begannen die Bauarbeiten. Freunde, ganz spontan auch einige Nachbarn, haben mit angepackt.

Braukunst ist Handwerk

Uwe Krause hatte sich bereits zu Hause eine winzig kleine Brauerei gebaut, um sich vom Stress als Manager zu erholen. Das kam ihm jetzt zugute. Der Braumeister hat die gesamte Anlage konzipiert und teilweise auch selbst gebaut, vom Malzlager in einem Nebenraum über den Sudkessel, Läuterbottich bis hin zum Gärkeller und der Abfüllanlage. Der Bau der kleinen Brauerei war nicht immer einfach, denn manches Handwerk ist in Deutschland nahezu ausgestorben.

Es gibt eben nicht mehr die Kupferschmiede, die in der Lage sind, die kleinen Sudkessel herzustellen. Deshalb habe ich alles selber gebaut, auch wegen der Reinigung in Edelstahl augeführt, mit einem Lack als Kupferanmutung. Uwe Krause Braumeister

Um Verschmutzungen, beispielsweise durch Pumpen oder Ventile, zu vermeiden, hat das Ehepaar die Anlage auf das Nötigste reduziert. Die Folge: Braukunst ist wieder reine Handarbeit. "Das Entscheidende für ein gutes Bier sind das Wissen, das Handwerk und die absolute Sauberkeit," meint der Braumeister. Uwe Krause arbeitet mit einer sogenannten Reinzuchthefe, die er selbst "herführt". Dann beginnt er zu schelmisch zu grinsen:

Bildrechte: Uwe Walter In meinem früheren Leben habe ich bei der Henninger Brauerei als Mikrobiologe gearbeitet, wo Reinzucht mein Alltagsgeschäft war. Das ist das A un O der Braukunst. Die Mikrobiologie steht und fällt mit der Reinlichkeit.

Blitzblank ist die kleine Brauerei. Hell und freundlich sind die Räume und die Neugörlitzer strahlen. Gemeinsam brauen sie nun am Vormittag vier Sorten "Görlibräu". knapp 400 Liter die Woche. Natürlich in Anlehnung an Görlitz als Filmstadt "Görliwood". Um Namensrechte nicht zu verletzten, prangt auf den Etiketten "GR-LI-Bräu".

Das kühle Blonde

Die Krauses setzen auf Zutaten aus der Region. Der Weizen kommt aus der Region, der Hopfen aus dem Großraum Dresden, das Malz ebenfalls. Wir wollen regionale Kreisläufe, sagt Sabine Krause. Deshalb gehen die Treiberabfälle auch zu einem Bauern in Markersdorf. Zum Bierbrauen und Biertrinken sollte Man(n) oder Frau sich Zeit nehmen, sagt nach einem kräftigen Probeschluck der Bierbrauer. Seine Frau ergänzt, Bier funktioniere ähnlich wie Wein:

Bildrechte: Uwe Walter Das Glas vorher schön mit kaltem Wasser ausspülen, dann einschenken. Die Farbe, die Blume bewundern, reinriechen. Und dann das schöne Bukett, das Aroma genießen. Sabine Krause Brauereibesitzerin