Der Prozess im Fall einer Explosion in einem Görlitzer Mehrfamilienhaus ist am Dienstag unterbrochen worden. Die Richter am Langericht Görlitz ordneten an, dass die verwendeten Gasflaschen auf einen möglichen technischen Defekt überprüft werden sollen. Der Prozess soll am 22. Juni mit einem Gutachten zum Zustand der Flaschen forgesetzt werden.