Wolfgang Thierse ist in Breslau geboren und als Schlesier weilte der SPD-Politiker immer wieder privat in Görlitz. Er kennt die Stadt mit ihren fast 4.000 Baudenkmälern sehr gut, schon aus der DDR-Zeit. Als sich die deutsch-polnische Europastadt 2010 um den Titel Kulturhauptstadt Europas bewarb, unterstützte er die Bewerbung und rührte dafür auch die Werbetrommel. "Es ist die schönste Stadt Deutschlands", schwärmte er damals vor Journalisten.

Auch er schwärmt für Görlitz: Für Professor Matthias Eisenberg ist es eine Musik- und Instrumentenstadt. Der Organist hat hier sein Herz an eine weltberühmte Orgel verloren. Deshalb unterstützte der gebürtige Dresdner auch die aufwendige Sanierung der Sonnenorgel in der Kirche St. Peter und Paul. Eisenberg war an vielen Tagen und Nächten dabei, als die Sonnenorgel von Casparini wieder in alter Pracht und Klangfülle auferstand.

Derzeit laufen Sicherungsarbeiten an der maroden Stadthalle. So werden Dach und Stützpfeiler saniert. Bildrechte: MDR/Uwe Walter

Sie wollen, dass die Stadthalle als kulturelles Zentrum der Europastadt Görlitz/Zgorzelec an der Neiße wieder aufersteht. Der Freistaat bot mehrfach Hilfe aus verschiedenen Fördertöpfen an. Auch private Betreiber oder Investoren bekundeten in den vergangenen Jahren immer wieder ihr Interesse. Doch alle Vorhaben, Projekte und Ideen scheiterten entweder am Geld oder an Querelen im Rathaus.



Trotzdem gaben einige Freunde der Stadthalle nicht auf. Es wurde ein Förderverein gegründet und Politiker, Unternehmer, Musiker wie auch Privatpersonen setzten sich für den Erhalt des Gebäudes ein. Auch deshalb konnte die Stadthallenstiftung Realität werden.