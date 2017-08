Ein deutsch-türkisches Kreativcamp hat sich in der Jugendherberge in der Görlitzer Altstadt Quartier bezogen. Aus den offenen Fenstern sind zarte Mädchenstimmen zu hören, manchmal auch Rap - wahlweise auf Türkisch oder Deutsch. Die Rapper oder Sänger sind Teilnehmer des Workshops "Songwriting/Rap". Er ist einer von ingseamt fünf, den das deutsch-türkische Camp noch bis Freitag in Görlitz veranstaltet.

Görliwood schlägt München

Das Kreativcamp wird von den Schüleraustauschorganisationen Youth For Understanding und Hero Society veranstaltet. 45 deutsche und türkische Schüler, zwischen 14 und 19 Jahre alt, haben die Möglichkeit, sich zwei Wochen lang zu verwirklichen. Das Camp in Görlitz wird durch ein Vollstipendium der Mercator-Stiftung finanziert, erklärt Niels Ziegelasch als Koordinator des deutschen Youth For Understanding Komitee e.V.. "Wir bringen Jugendliche aus verschiedenen Ländern zusammen, um den interkulturellen Austausch zu fördern."

Wir haben bewusst Görlitz für das Kreativcamp gewählt. Es gibt soviele Motive, da können sich die Jugendlichen in den zwei Wochen die Finger wund knipsen. Susanne Widder Leiterin des Kreativcamps

"Sommer in Görlitz", ein Bild von Efsan. Bildrechte: Youth For Understanding e.V.

Normalerweise steuern Austauschprogramme für ausländische Schüler München, Köln oder Berlin an, aber Görlitz hat eben auch seinen besonderen Reiz. "Da kann man nichts falsch machen", sagt die Chefin des Camps, Susanne Widder, und verweist lächelnd auf Görliwood. Selbst am türkischen Ufer des Bosporus ist die sächsische Filmstadt bekannt und die türkischen Schüler schütteln ohne Mühe einige in Görlitz gedrehte Filme aus dem Ärmel, wie "In 80 Tagen um die Welt", "Grand Budapest Hotel" und "Der Vorleser".

Görlitz will entdeckt werden

Im Workshop "Fotografie" gehen die Teilnehmer jeden Tag auf Motivsuche. Zuvor ziehen sie aus einer Blechdose das Thema. Sarah und Ali waren noch nie in Görlitz, auch wenn sie bereits vom Ruhm der Stadt als Filmkulisse gehört haben. Noch sind sie nicht auf den Spuren von Emma Thompson, Kate Winslet und Jackie Chan gewandelt, haben die Einstellungen von Kultregisseur Quentin Tarantino noch nicht entdeckt. Aber Sarah und Ali sind bereits fasziniert von Görliwood. "Görlitz muss und will entdeckt werden", meint Ali. Die Foto von Anna:

"Ein Baudenkmal in Görlitz" Bildrechte: Youth For Understanding e.V.

Ein Elefant auf der Flucht

Nicht nur die Nachwuchsfotografen sind auf Motivsuche. Auch die Nachwuchsfilmer. Lena arbeitet an Szenen für ihren Stop-Motion-Film. Sie nimmt unbewegte Einzelbilder auf und fügt sie dann für ihren Film zusammen, in dessen Mittelpunkt ein Elefant steht.

Lena aus Landshut arbeitet im Kreativcamp an einem Filmprojekt. Bildrechte: MDR/Uwe Walter Ein Elefant empfindet den Zoo als Gefängnis, bricht aus, zieht durch die Stadt. Dann merkt er, das Leben im Zoo war gar nicht so übel.

Die Schüler verwirklichen sich nicht nur in ihren Filmprojekten, beim Fotografieren oder Rappen, sondern sie tanzen auch oder sind als Straßenkünstler im Workschop "Streetart/Gaffiti" aktiv.

Hilfsbereite "Görliwooder"

Leiterin Susanne Widder ist bereits zur Halbzeit vom Erfolg des Krativcamps an der Neiße überzeugt. "Daran haben auch die Görlitzer ihren Anteil."