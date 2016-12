Unter der Schirmherrschaft von Oberbürgermeister Alexander Ahrens lädt Bautzen zu einem ganz besonderen Gottesdienst mit und für Flüchtlinge ein. Der Weihnachtsgottesdienst unter dem Titel "Joy to the World" wird am ersten Feiertag im Deutsch-Sorbischen Volkstheater stattfinden. Die Veranstaltung ist nach Angaben der Stadtverwaltung allerdings kein klassischer Gottesdienst, sondern ein modernes Rockmusical mit Band, Chor, Tänzern und Schauspielern - geschrieben und choreografiert von der Josua Gemeinde Bautzen.

Seit Tagen schon wird für die besondere Weihnachtsgeschichte mit aktuellem Bezug in Bautzen geprobt. Bildrechte: Bernd Heinze