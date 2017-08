Kurz nach 1:30 Uhr ist die Freiwillige Feuerwehr Kamenz zu einem Brand in den Ortsteil Bernbruch ausgerückt. Auf dem Gelände eines Wohnmobilhändlers im Gewerbegebiet "Am Ochsenberg" vor den Toren der Stadt standen Wohnmobile in Flammen. Nach Angaben der Polizei brannten acht Wohnanhänger total aus. Sechs weitere Anhänger sowie ein Kleintransporter wurden durch die starke Hitze beschädigt. Die Polizei schätzt den Schaden auf mehrere hunderttausend Euro.