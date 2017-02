Der Tierpark in Hoyerswerda freut sich über eine großzügige Spende. Ohne Vorankündigung überwies jetzt eine ältere Hoyerswerdaerin einen sechsstelligen Betrag auf das Konto des Tierparks. Die Dame, die anonym bleiben möchte, will, dass ihr Geld für den Bau der neuen Afrikasavanne verwendet wird.

Wann die Afrikasavanne gebaut wird, ist derzeit offen. "Die Spende versetzt uns in die Lage, dass aus dem Masterplan ein konkreter Plan werden kann", sagt Felix Pal. Wieviel die Afrikasavanne kosten wird, ist ungewiss. Die letzten Kostenschätzungen stammen von 2010. Damals ging die Tierparkleitung geht von gut einer Million Euro aus. Mit der Spende will der Zoo seinen Anteil an den Baukosten absichern und zusätzlich Fördermittel beantragen. Doch vorher müssen der Wirtschaftshof und einige Gehege noch umziehen.

* Else Schulz wurde am 12. März 1913 geboren und starb Ende 2010 in Hoyerswerda. Die als "Bärenomi" bekannte Hoyerswerdaerin vermachte ihr Erbe dem Verein der Zoofreunde Hoyerswerda. Mit Hilfe ihres Vermächtnisses konnte der Tierpark die neue Bärenanlage bauen. Zu ihrem 100. Geburtstag am 12. März 2013 wurde die Anlage auf ihren Namen geweiht und heißt seither "Else-Schulz-Bärenanlage".