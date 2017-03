Bildrechte: MDR/Thomas Gröbe

In Hoyerswerda gibt es aktuell vier Grundschulen. Die "Am Adler" und am "Am Park" befinden sich in der Altstadt, die "An der Elster" sowie die Lindenschule in der Neustadt. Aufgrund der Geburtenzahlen werden alle vier Einrichtungen bis 2030 gebraucht. Deshalb entschied der Stadtrat jetzt, dass alle Grundschulen bleiben sollen. Drei von ihnen behalten ihren jetzigen Standort, weil die Gebäude bereits saniert oder teilweise saniert sind. Nur die Grundschule "Am Adler" kann auf Dauer nicht an ihrem Platz bleiben.

Sanierung oder Neubau kosten Millionen

Die "Lindenschule" in der Neustadt wurde bereits teilweise modernisiert und soll in den nächsten Jahren weiter saniert werden. Bildrechte: MDR/Thomas Gröbe Der Grund: Das Schulgebäude ist marode und müsste mit viel Aufwand hergerichtet werden. Nach Hochrechnungen der Planer würde die Sanierung - inklusive einer neuen Turnhalle - fast 5,9 Millionen kosten. Alternativ könnte die Stadt das alte Schulgebäude abreißen und an dem Standort in der Altstadt eine neue Schule mit Sporthalle bauen. Hierfür schätzen die Fachleute die Kosten auf 7,2 Millionen Euro. All das kann sich die finanziell klamme Stadt aber nicht leisten.

Umzug ist preiswerteste Variante

Der Bestand der Grundschule "An der Elster" ist gesichert. Bis 2015 hatte die Stadt die Schule komplett saniert. Bildrechte: MDR/Thomas Gröbe Deshalb kommt nur die preiswerteste Variante in Frage. Und die bedeutet, dass die Grundschule "Am Adler" in ein paar Jahren in das Gebäude der jetzigen Oberschule "Am Stadtrand" in der Altstadt einzieht. Denn Hoyerswerda baut für seine beiden Oberschulen eine neue zentrale Oberschule in der Neustadt. Noch dieses Jahr sollen die Arbeiten beginnen und bis Sommer 2019 dauern. Nach dem Umzug der Oberschule "Am Stadtrand" in die neue zentrale Oberschule stünde das alte Oberschulgebäude ab dem Schuljahr 2019/2020 leer. Die Kosten, um das Gebäude für den Grundschul- und Hortbetrieb herzurichten, liegen bei rund 1,4 Millionen Euro.

Altes Schulgebäude soll abgerissen werden

Die Grundschule "Am Park" (r.) in der Altstadt ist mit ihrer 100-jährigen Schulgeschichte die älteste Schule in Hoyerswerda. Bildrechte: MDR/Thomas Gröbe Beginnt der Neubau der zentralen Oberschule wie vorgesehen dieses Jahr und wird planmäßig 2019 fertig, könnte die Grundschule "Am Adler" ab 2020 dann das leere Oberschulgebäude in der Altstadt nutzen. Das marode Grundschulgebäude würde anschließend abgerissen werden. Über die Nachnutzung des Schulareals hat sich die Stadt auch schon Gedanken gemacht. Wegen der günstigen Lage am Rande der Altstadt würde sich das Grundstück gut zur Wohnbebauung eignen.