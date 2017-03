In Bautzen ist ein Häftling fälschlicherweise aus einer Justizvollzugsanstalt (JVA) entlassen worden. Der wegen Diebstahls verurteilte 46-Jährige sollte nach Ablauf der Haftstrafe eigentlich in den Maßregelvollzug Großschweidnitz transportiert werden, wie die JVA Bautzen am Dienstag mitteilte. Die Panne vom Montag wird untersucht, wie Anstaltsleiter Bernhard Beckmann sagte. "Es war menschliches Versagen."

Nach dem aus der Region stammenden Mann wurde zunächst ohne Erfolg gefahndet. Der Gesuchte war seit Anfang Dezember 2015 im Gefängnis. Wegen mehrfacher Abhängigkeit, unter anderem von Alkohol und Drogen, sollte er eine Therapie machen. In geschlossenen Krankenhäusern des Maßregelvollzugs werden Straftäter mit psychischen Störungen untergebracht.



Die neuerliche Panne innerhalb der sächsischen Justiz hat im Netz Spott ausgelöst. So heißt es in einem Tweet: "Die Überfüllung der JVAen in #Sachsen ist schon vielfach kritisiert worden. Hier ist die naheliegende Lösung."



Der Grünen-Politiker Jens Bitzka setzte folgenden Tweet ab: