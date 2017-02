Dieses Fazit zieht Marco Wruck nach dem Gespräch mit Landrat Harig auf seiner Facebook-Seite. Bildrechte: Facebook/Marco Wruck

Marco Wruck sagte dem MDR, er sei sich in mehreren Punkten mit dem Landrat einig gewesen. Dazu zähle neben einem Alkoholverbot auf dem Kornmarkt auch die Prüfung, Sanktionen gegen jugendliche Flüchtlinge zu verhängen, wenn sie nach Ende ihrer Ausgehzeit sich noch in der Innenstadt aufhalten. Zudem habe Landrat Harig zugestimmt, dass es ungünstig sei, wenn nur der Jugendklub Steinhaus von der Stadt finanziell gefördert werde. Dieser habe ein linkes Image, bestimmte Jugendgruppen fühlten sich dadurch nicht angesprochen.



Harig machte allerdings sowohl im Gespräch mit Wruck als auch mit dem MDR klar, dass er als Landrat weder für das Alkoholverbot noch die Jugendförderung in der Stadt Bautzen zuständig sei. Das müsse die Stadt Bautzen klären. Von dort hieß es am Freitag auf Anfrage des MDR, ein Alkoholverbot sei vom Stadtrat schon im September abgelehnt worden, da der Kornmarkt als öffentlicher Platz auch eine soziale Funktion habe. Und was die Fördermittel für den Steinhaus e.V. betreffe, gebe es auch andere Treffpunkte für Jugendliche. Zudem sei geplant, ab März Streetworker einzusetzen.



Die Sanktionen gegen die jugendlichen Flüchtlinge wiederum müssten die Heime durchsetzen, die dem Landkreis zugeordnet sind, so ein Sprecher der Stadt. Harig sagte dazu, er sei nicht zuständig. Er könne lediglich anregen, dass die Pädagogen in den Heimen über geeignete Maßnahmen nachdenken.