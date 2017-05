Bildrechte: MDR/Susann Schädlich

Das 400-Seelen Dörfchen Jauernick-Buschbach liegt oberhalb des Berzdorfer Sees ganz in der Nähe von Görlitz. Schon seit circa 150 Jahren gibt es hier nachweislich immer am Himmelfahrtstag den sogenannten "Heiratsmarkt". Der Huxtbitter, ein Herr in Frack und Zylinder, führt die Trauungen im Akkord durch. Heiraten kann hier wer will. "Wir haben hier schon alle möglichen Leute getraut", erzählt der derzeitige Jauernicker Huxtbitter Christian Zedel. "Auch schon sechs Frauen, die unbedingt den Tag miteinander verbringen wollten." Huxtbitter Christian Zedel bringt am Himmelfahrtstag Heiratswillige unter die Haube. Bildrechte: MDR/Susann Schädlich

Erst Viehmarkt, dann Heiratsmarkt

Tatsächlich liegt Heiratsmärkten in Sachsen und Schlesien eine lange Tradition zu Grunde. So sollen in Diesbar-Seußlitz bereits Nonnen nach der Auflösung ihres Klosters eine Brautschau abgehalten haben. Anderswo entwickelte sich die Tradition wohl aus Viehmärkten, zu denen die Händler ihre Kinder mitnahmen. "Die Preisverhandlungen um das Vieh machte der Vater allein", weiß der Jauernicker Thomas Maruck. "Die Jugendlichen gingen ins Wirtshaus, vergnügten sich und so fand der ein oder andere auch einen Partner." Constanze und Marco haben sich schon gefunden. Bildrechte: MDR/Susann Schädlich

Frisches Blut für's Dorf

In Jauernick hatte der Heiratsmarkt ursprünglich aber einen anderen Zweck: In Zeiten als die Mobilität noch sehr eingeschränkt und die Bewohner eines Dorfes meist untereinander verwandt waren, wurde in vielen Orten einmal im Jahr ein Heiratsmarkt veranstaltet. Ziel war es, Ehen über die Dorfgrenzen hinweg zu schließen und für "frisches Blut" in den Dorfgemeinschaften zu sorgen.

"Scheidung" beim ersten Hahnenschrei

Heute ist der Jauernicker Heiratsmarkt aber ausschließlich ein Volksfest, das Hunderte Heiratswütige auf Probe in den kleinen Ort lockt. Schon am nächsten Morgen gilt die Ehe als beendet. Denn, wie es in der Zeremonie heißt: "Schon beim nächsten Hahnenschrei ist’s mit der Ehe wieder vorbei." Was romantisch auf der Festwiese von Jauernick begann, endet allerdings schon beim nächsten Sonnenaufgang. Bildrechte: MDR/Susann Schädlich

1050 Jahre Jauernick-Buschbach

Die Ehe auf Probe kann am Donnerstagvormittag in Jauernick-Buschbach von jedem eingegangen werden, der dort spontan vorbeischaut. Und ab Freitag wird in Jauernick-Buschbach gleich bis zum Sonntag weiter gefeiert, denn dann wird der Ort stolze 1050 Jahre alt.