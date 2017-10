Nicht nur dieser Pkw geriet ins Schleudern. Bildrechte: Danilo Dittrich

Sturmtief "Herwart" fegte am Wochenende auch über den Landkreis Görlitz hinweg. Im Schlepptau hatte das Sturmtief eiskalte Luft und sorgte so für eine schwierige Wetterlage in den Königshainer Bergen: Eisregen und ein heftiger Hagelschauer überraschten Autofahrer am Ostportal des Tunnels Königshainer Berge. Die Autobahn 4 verwandelte sich innerhalb von wenigen Minuten in eine spiegelglatte Eisfläche.