Historische Fahrzeuge aller Art sind von Freitag an zwischen Zittau, Jonsdorf und Oybin unterwegs. Denn das Festival "Historik Mobil" vereint zum elften Mal gleich mehrere Veranstaltungen, die sich alter Technik verschrieben haben. Die bekanntesten sind das Fest der Zittauer Schmalspurbahn und das Lückendorfer Bergrennen – zwei echte Publikumsmagneten.

Reisen wie in den Goldenen Zwanzigern

Zwei Dampfloks fahren in den Bahnhof Bertsdorf ein. Bildrechte: M. Bergelt/SOEG Eröffnet wird das Festival Freitagabend am Bahnhof Bertsdorf mit Musik und einem großen Feuerwerk. Das ganze Wochenende wird dort am Museumsbahnhof gefeiert. Von dort aus gibt es außerdem Fahrten im Halbstundentakt nach Jonsdorf, unter anderem im historischen Sachsenzug von 1915. Dort kann man in den holzbestuhlten Wagen wie in den Goldenen Zwanziger Jahren reisen. In Jonsdorf angekommen lohnt ein Besuch der Oldtimertage. Dort dreht sich alles um Bulldogs, Schlepper, Stationärmotoren und historische Löschfahrzeuge.

Auch an den Bahnhöfen Zittau und Oybin ist jede Menge los. So können die Besucher in Oybin unter anderem zwei neue Ferienwaggons besichtigen, die die Zittauer Schmalspurbahn hergerichtet hat und nun als Ferienwohnungen vermietet. In Zittau wird die Erweiterung der Lokwerkstatt eingeweiht, in der künftig kostspielige Zwischenuntersuchungen an den Lokomotiven selbst durchgeführt werden. Außerdem kann man das Stellwerkgebäude besichtigen.

Oldtimer aus ganz Europa

Das Lückendorfer Bergrennen gibt es seit 1923. Bildrechte: MDR/Mathias Schäfer Höhepunkt für Liebhaber historischer Rennfahrzeuge ist das Lückendorfer Bergrennen am Sonnabend und Sonntag. Rund 250 Fahrer aus ganz Europa haben sich angekündigt. Sie reisen mit ihren Motorrädern, Seitenwagenmaschinen und Rennautos unter anderem aus Deutschland, Frankreich, der Schweiz und Österreich an. Auf der ältesten Naturrennstrecke Deutschlands kämpfen die Fahrer wieder gegen den Berg und die Stoppuhr. Vier Kilometer ist die kurvenreiche Strecke lang und überwindet 209 Höhenmeter. Sie führt von Eichgraben nach Lückendorf.

Beim Bergrennen kommt es nicht so sehr auf die Geschwindigkeit an, sondern auf die Gleichmäßigkeit der Fahrten. Es wird deshalb die Zeitdifferenz zwischen zwei Läufen gewertet. Die ältesten Rennfahrzeuge sind fast 100 Jahre alt. Auch diemal sind in Lückendorf wieder zahlreiche Fahrzeuglegenden zu Gast, darunter eine BMW R 51 von 1938, der Melkus 64 bzw. ein Triumpf SPITFIRE von 1973.

Programm Historik Mobil (Auswahl) Museumsbahnhof Bertsdorf | 4. bis 6. August

Freitag, 17 Uhr: Eröffnung mit Musik und Feuerwerk

Samstag und Sonntag Bahnhofsfest, Züge pendeln im Halbstundentakt zwischen Bertsdorf und Jonsdorf



Jonsdorfer Oldtimertage | 5. und 6. August

9-18 Uhr am Bahnhof und Gemeindeamt

Zu sehen sind Nutzkraftwagen und Sonderfahrzeuge vergangener Zeiten, wie Bulldogs, Schlepper und Feuerwehren.



Lückendorfer Bergrennen | 5. und 6. August

Ab 9 Uhr starten an beiden Tagen die Trainings- und Wertungsläufe.

Es besteht Pendelbusverkehr zwischen Jonsdorf, Oybin und Lückendorf sowie zwischen dem Bahnhof Bertsdorf und dem Parkplatz Eichgraben.