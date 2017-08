Augusthochwasser 2010 Per Kanu zum Kloster

Die Neiße in Zittau fließt in diesen Tagen gemächlich dahin. Aktuell liegt der Pegel bei knapp 70 Zentimetern. Normalzustand. Kaum vorstellbar, dass hier das Wasser am 7. August 2010 mehr als vier Meter höher stand: Am Pegel Zittau 1 wurde an jenem Abend um 20:30 Uhr ein Pegel von 4,92 Metern gemessen. Damit lag der Wasserstand fast einen Meter höher als beim großen Hochwasser im Juli 1981. Der mehr als 30-stündige Dauerregen ließ überall die Flüsse anschwellen.