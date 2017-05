An der Dorfstraße in Spitzkunnersdorf wird am Tag nach dem starken Unwetter immer noch geschaufelt, geschrubbt und Schlamm abgespritzt. Familie Blum kennt die Prozedur schon, sie erlebt das inzwischen zum fünften Mal. 2010 und 2013 hat es sie gleich mehrmals getroffen - und nun wieder 2017. Aber so schlimm war es noch nie. Das ganze Grundstück samt Gartenteich und Schuppen ist verschlammt. Das Haus hat es zum Glück dank einer Sperrwand an der Haustür nicht so stark getroffen. Andere hat es da schlimmer erwischt: Bei den Nachbarn wurden Autos weggespült und Wohnzimmer unter Wasser gesetzt. Etwa 50 Häuser sind in Spitzkunnersdorf vom Hochwasser betroffen.

Große Hilfsbereitschaft nach dem Unwetter

"Das Unwetter hat nur eine halbe Stunde gedauert", erzählt Friedhart Seidel, der ebenfalls an der Dorfstraße wohnt. Innerhalb von ein paar Minuten habe es aber so stark geregnet, dass der Dorfbach an der Straße stark anschwoll und das Wasser mehr als einen halben Meter im Grundstück stand. Kaum aber war der Spuk vorüber, haben alle mit angepackt. Bis zu 300 Anwohner, Gäste und Urlauber hätten mitgeholfen, sagt Bürgermeister Bruno Scholze. Auch er ist am Tag nach dem Unwetter in Gummistiefeln an der Dorfstraße unterwegs, um die Schäden zu begutachten. Die Hilfsbereitschaft habe ihn sehr gefreut. Sogar aus Bad Schandau habe man Hilfsangebote bekommen. Natürlich könne man die Schäden nicht von heute auf morgen beseitigen, das werde länger dauern.

Bürgermeister Bruno Scholze Bildrechte: MDR/Viola Simank Wenn in sieben Jahren viermal Hochwasser ist, dann ist das schlimm. Da weiß man auch nicht mehr, was man den Menschen als Trost sagen soll. Man kann bloß helfen: Beim Aufräumen, bei der Entsorgung des Sperrmülls, da übernehmen wir als Gemeinde auch die Kosten. Aber es ist schwierig. Bruno Scholze (CDU), Bürgermeister von Leutersdorf

Rückhaltebecken geplant aber nicht gebaut