In der kleinen Werkstatt in Reichenbach bei Görlitz entwickelt Fanny Bracke die Ideen für ihre Arbeiten. Ob Lampenschirm, Bucheinband oder Schatullen – Intarsien passen fast überall hin bzw. drauf. Die 32-Jährige hat die Intarsienkunst bei ihrer Ausbildung zur Tischlerin kennengelernt und war von der Technik fasziniert: "Für mich ist das einfach eine wunderbares Handwerk, weil ich gerne mit Ruhe, Sorgfalt und Geduld arbeite." Die Muster und Bilder hätten dann dank der Holzmaserungen eine einmalige Optik.

Was sind Intarsien? Intarsien sind Einlegearbeiten aus Holz. Dafür werden Furniere unterschiedlicher Holzarten verwendet, um verschiedene Farben und Strukturen zu erhalten. Sie werden so zusammengefügt, dass daraus Bilder und Muster entstehen. Diese werden dann auf die Oberflächen von Möbeln oder Gebrauchsgegenständen aufgebracht.

Doch bis Intarsienbilder fertig sind, braucht es eben Zeit und Geduld. Ein Grund, warum nur noch wenige ihr Geld mit dem Herstellen von Intarsien verdienen wollen. In Sachsen bieten einige Tischler diese Dienstleitung noch zusätzlich an. Außerdem gibt es in Sörnzig bei Rochlitz einen Verein, der die Intarsienkunst pflegt und eine kleine Schauwerkstatt betreibt. Doch für Fanny Bracke sind die Intarsien mehr als ein Hobby. Sie will sich damit ihren Lebensunterhalt verdienen. Nach zehn Jahren ist sie deshalb in ihre alte Heimat Reichenbach zurückgekehrt, um dort eine Intarsienmanufaktur zu gründen. Sie wolle dem alten Handwerk wieder Leben einhauchen, damit es nicht in Vergessenheit gerät, sagt sie.