Herr Harig, was ist das Ergebnis Ihres Gesprächs mit den Fraktionsvorsitzenden des Kreistags?

Harig: Wir haben heute den Fraktionsvorsitzenden vollumfänglich Auskunft erteilt, wie diese Fehlleistung der Kommunikationen zustande gekommen ist; unter welchem Druck Herr Witschas in dieser Situation gestanden hat. Und wir haben uns gemeinsam dazu verständigt mit sofortiger Wirkung das Ausländeramt dem Bereich Landrat zu unterstellen. Um insbesondere wieder Vertrauen aufzubauen bei den vielen Ehrenamtlichen, den Bündnissen, die wir einfach brauchen, um diese wichtige und schwierige Arbeit "Integration" von den Zugereisten zu gewährleisten.

Glauben Sie, dass man so Vertrauen wieder zurückgewinnen kann? Ich denke da an die Willkommensinitiative, die sich klar geäußert hat, wenn Herr Witschas an dieser Position bleibt, dass man nicht weiter zusammenarbeiten wolle. Und reicht das aus, auch für die vielen ehrenamtlich Engagierten hier im Landkreis?

Harig: Ich glaube schon. Herr Witschas hat seit 2001 einen hervorragenden Job als Bürgermeister von Lohsa gemacht. Er hat seit eineinhalb Jahren außerordentlich gut hier in Bautzen gearbeitet. Ich denke da nur an den Durchbruch bei den Kamenzer Schulen und viele andere Dinge. Der Haushalt ist völlig in Ordnung. Wir sind der investitionsstärkste Landkreis im Freistaat und deshalb glaube ich, dass durch diese Veränderung der Geschäftsbereiche, nämlich die Herauslösung des Ausländeramtes in meine Zuständigkeit, das Vertrauen wieder hergestellt werden kann.

Jetzt hat Bautzen in den letzten Monaten sehr oft im Fokus der Öffentlichkeit und in der Kritik gestanden, gerade auch die Behörden. Glauben Sie, dass da etwas hängen bleibt?

Harig: Ich glaube, dass Bautzen ein Teil des Ganzen ist. Wir haben in Sachsen, teilweise auch in anderen Ländern dieser Republik, ein Problem, mit dieser Zuwanderungspolitik umzugehen. Wir haben teilweise auch ein Problem mit rechten Strukturen, keine Frage. Ich denke, dass wir gerade in den letzten Monaten sehr gut gearbeitet haben, dass es sehr gut gelungen ist, dieses Thema Integration. Und auch wieder Normalität herzustellen. Das Ganze, was wir heute besprechen, geht ja auf diesen Vorfall vom 27./28. Juli* zurück. Und dafür trägt der Landkreis bei weitem keine Verantwortung. Auch die Bautzener Bürgerschaft trägt dafür keine Verantwortung. Das waren wenige junge Leute, die dann über die sozialen Medien zu diesem Auflauf geführt haben, der dann durch die Polizei befriedet werden musste. Die Reaktionen darauf haben wir dann alle mehr oder weniger zur Kenntnis nehmen müssen.



*Anm. d. Red.: In der Nacht vom 27. Juli auf den 28. Juli musste die Polizei auf dem Bautzener Kornmarkt mehrfach Pöbeleien, Streitigkeiten usw. zwischen Einheimischen und Asylbewerbern klären. Dabei wurden Anzeigen erstattet und Platzverweise ausgesprochen.

Denken Sie, dass das Thema noch eine Runde im Kreistag nehmen wird?

Harig: Die Fraktionsvorsitzenden haben mir gegenüber geäußert, dass sie das Ganze noch einmal mit ihren Faktionen besprechen müssen, um sich dann abschließend eine Meinung zu bilden, in welcher Weise das Ganze noch Nachspiel haben wird.

Jetzt gab es diese Vorwürfe, dass innerhalb dieses Chatprotokolls (Anmerkung der Redaktion: zwischen Witschas und Wruck) Interna preisgegeben wurden. Konnten diese Vorwürfe ausgeräumt werden? In den Unterlagen, die uns vorliegen, gibt es eine klare Diskrepanz zwischen der Weitergabe der Interna zum Aufenthaltsverbot und der Veröffentlichung dann in den Medien drei bis vier Stunden später.

Harig: Herr Witschas hat ausgeführt, dass er ganz bewusst Herrn Wruck erst im Nachgang von getroffenen Entscheidungen über Dinge informiert hat, um ihn ruhig zu stellen. Es gibt einen offenen Bereich – das ist diese Benachrichtigung zum Thema Aufenthaltsverbot hier in Bautzen – dort beruft er sich auf ein Gespräch mit dem amtierenden Bürgermeister der Stadt Bautzen, der ihm mitgeteilt hat, dass dies bereits durch die Stadt beschlossen ist und auch kommuniziert werden soll. Hier gibt es eine Stunde Unterschied zwischen der Information an Herrn Wruck und der Weitergabe der Information durch die Stadt Bautzen an die Presse. Das ist sicherlich ein offener Punkt, aber die Entscheidung in Bautzen war schon weit eher gefallen. Ich kann das nicht erklären, nur so entgegennehmen wie das von Herrn Witschas geschildert worden ist. Ich denke aber, dass es kein Geheimnisverrat war in dem Sinne, weil es von den Beteiligten der Stadt Bautzen schon kommuniziert gewesen ist.

Sie wurden in diesem Chatprotokoll persönlich benannt. Gerade im letzten Teil, in dem sich Herr Witschas klar gegen ihre Äußerung stellt, die Sie im Vorfeld getroffen haben. Kann man da weiter vertrauen?

Harig: Herr Witschas hat mich direkt darüber informiert, hat sein Bedauern zum Ausdruck gebracht, dass er das so formulieret hat. Ich denke, er hat unter Druck gehandelt, er ist seit anderthalb Jahren hier, es war eine außergewöhnliche Situation. Und deshalb ist das für mich kein Anlass, jetzt an der Loyalität von Herrn Witschas zu zweifeln.

Wird der CDU-Kreisverband geschlossen so denken?

Harig: Ich glaube, dass er (Anm. d. Red.: Herr Witschas) versichert hat, dass er in gutem Willen handelte. Dass er Fehler gemacht hat, das hat er eingesehen. Und ich denke, dass das auch vermittelbar ist. Ich kann natürlich nicht für den gesamten Kreisverband sprechen, ich kann nur für meine Person sprechen. Aber ich habe ja auch mit vielen Menschen, nicht nur in der CDU gesprochen. Es gibt einerseits ein gewisses Unverständnis, gar keine Frage, aber andererseits auf die Situation und Zielstellung bezogen, solche Vorkommnisse in Bautzen, wie wir sie 2016 erleben mussten, zu verhindern, hat man teilweise auch Verständnis.