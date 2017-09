Am Mittwochmorgen hat die Bundespolizei in Bad Muskau 40 offensichtlich eingeschleuste Iraker in Gewahrsam genommen. Nach ersten Aussagen einiger der Migranten sind sie in der Nacht mit einem Lkw von der Türkei aus in die polnische Grenzstadt Leknica gebracht worden. Die Schleuser hätten sich dann mit dem Laster abgesetzt.