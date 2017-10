Die deutsche Islamistin aus Pulsnitz kann einem Zeitungsbericht zufolge bis auf weiteres nicht damit rechnen, von den irakischen Behörden an Deutschland ausgeliefert zu werden. Der Irak müsse der eigenen Bevölkerung demonstrieren, dass er Härte gegen inhaftierte IS-Anhänger an den Tag lege, hieß es zur Begründung. Das berichtet die "Berliner Zeitung" unter Berufung auf deutsche Sicherheitskreise.

Zudem zeige sich die 16-Jährige, die im Islamischen Staat eine logistische Rolle gehabt haben soll, uneinsichtig. Weitere Probleme bestünden darin, dass mit dem Irak kein Auslieferungsabkommen existiere und die Bundesregierung überdies erklären müsse, warum sie sich für eine uneinsichtige Islamistin einsetze. Die damals 15-Jährige Schülerin war im Sommer 2016 heimlich über Frankfurt am Main und Istanbul nach Syrien ausgereist. Im Juli tauchte sie dann im irakischen Mossul auf und sitzt seither in einem Militärgefängnis in der Nähe des Flughafens von Bagdad. Der Bundesnachrichtendienst hatte dem Bericht zufolge zwischenzeitlich Kontakt zu ihr. Dem Mädchen droht die Todesstrafe.