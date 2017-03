In der Oberlausitz beschlossen 2013 ein paar Freunde des Motorsportes etwas für die Region zu tun. Zuvor waren als "Verrückte" mit ihren Autos und Motorrädern am Fuße des Zittauer Gebirges über die Nebenstraßen zwischen Jonsdorf, Waltersdorf und Jägerwäldchen gejagt. Damit war "Oberlausitzer Dreieck" geboren. Das erste offizielle Rennen wurde 2013 gestartet. Die Zahl der Zuschauer und der Fahrer wuchs von Jahr zu Jahr. Sogar auf dem legendären Nürburgring war das Rennen an der Lausche immer wieder Thema, wurde als Geheimtipps unter den Fahrern gehandelt.

Volle Hütte! Kein Bett frei!

Mehr als 8.000 Zuschauer säumten im vergangenen Jahr die Strecke. "150 Startplätze standen zur Verfügung, aber 450 Fahrer wollten bereits mitmachen, aus ganz Deutschland, aus Polen, Tschechien und sogar England", strahlt Mitorganisator Olav Havlat vom Motorsportclub. "Eine tolle Werbung für die Oberlausitz".

Bildrechte: Uwe Walter Mittendrin die Jugendherberge Waltersdorf. Sie war das Zentrum der Motorsportveranstaltung, profitierte vom Trubel. Das Fahrerlager kampierte im Jägerwäldchen, die Rennleitung hatte hier ihr Domizil sowie Helfer, Fahrer und Gäste schliefen hier. Volle Hütte: Alle 150 Doppelstockbetten waren belegt.

Doch nach dem Rennen wurden die Motorsportfreunde eiskalt erwischt. In der Jugendherberge gingen die Lichter aus. In Summe über das Jahr zu wenige Gäste, trotz "Oberlausitzer Dreieck". Damit brach für das Rennsportspektakel die gesamte Infrastruktur zusammen. Dem "Oberlausitzer Dreieck" drohte das Aus!

Eine Alternative muss her!

Die Jugendherberge Waltersdorf ist schön gelegen an einer kleinen Straßenkreuzung. Wanderwege führen in Zittauer Gebirge, in Sichtweite der höchste Berg in der Oberlausitz, die Lausche. Nur einen Kilometer entfernt ein Strandbad, ein Klettergarten und das Ganzjahresbad Trixi. Trotz der sehenswerten Umgebung, in der Oberlausitz sind derartige Objekte meist unverkäuflich. Deshalb drohte auch dem Gebäudekomplex im Jägerwäldchen der Verfall. Die Motorsportfreunde überlegten fieberhaft.

Olaf Havlat vom MC Oberlausitzer Dreieck. Bildrechte: Uwe Walter Die Jugendherberge muss in ihrer Art für die Region erhalten bleiben. Es muss doch Mittel und Wege geben, den Gebäudekomplex im Jägerwäldchen zu erhalten? Olaf Havlat MC Oberlausitzer Dreieck

Doch eines war allen Motorsportfreunden klar. Sie können als Verein keine Jugendherberge über das ganze Jahr betreiben.

Das Glück des Tüchtigen

In Zittau hat sich seit 1991 der Verein "come back" - Komm zurück - etabliert. Der evangelische Verein hilft suchtkranken Menschen. Er hilft ihnen von Drogen, Alkohol und anderen Süchten frei zu kommen. Zudem sollen die Menschen wieder in den sozialen und beruflichen Alltag integriert werden. Dabei helfen sowohl ambulante als auch stationäre Formen der Betreuung. So gibt es für behinderte und suchtkranke Menschen im Alter von 18 bis 35 Jahren beispielsweise das betreute Wohnen, erklärt Vorstand Falk Zimmermann. Um dem wachsenden Bedarf gerecht zu werden, suchte der Verein nach Möglichkeiten für eine sogenannte Integrationsfirma. In einer derartigen Firma arbeiten behinderte und nicht behinderte Menschen zusammen.

Bildrechte: Uwe Walter Um unsere Wohngruppen mit Essen zu versorgen, dachten wir über eine Küche nach, die mithilfe einer Integrationsfirma betrieben werden sollte. Torsten-Michael Ufer Vorstand come backe.V.

Die Motorsportler hörten von den Plänen des Suchthilfevereins. "Hallo, hallo, kommt zu uns in die Jugendherberge, wir haben alles hier,, was ihr braucht." Rennleiter Frank Siegert und Olaf Havlat warfen gemeinsam den Köder aus und die Suchthelfer bissen an.

"Die Jugendherberge mit ihrer riesigen Küche ist ideal", schwärmt Falk Zimmermann. "Wir haben die Möglichkeit die Küche für die Ausbildung zu nutzen. Zudem können hier locker 500 Essen gekocht werden".

Falk Zimmermann freut sich über die Möglichkeiten in der Küche. Bildrechte: Uwe Walter Ein Catering für die umliegenden Betriebe, beispielsweise im benachbarten Großschönau ist deshalb später möglich. Der Gebäudekomplex und der Beherbergungsbetrieb bietet viele Möglichkeiten behinderte Menschen zu beschäftigen oder einst suchtkranken Menschen wieder den allmählichen Einstieg in das Berufsleben zu ermöglichen.

Angst vor einer Gästeflaute haben die neuen Betreiber nicht, denn der Charakter einer Herberge soll erhalten bleiben.

Wir setzen natürlich auf Klassenfahrten, möchten verstärkt auch Gruppen von behinderten Menschen ansprechen. Wandergruppen und natürlich wollen wir auch das Netzwerk der Motorsportler nutzen: beispielsweise Motorradgruppen. Falk Zimmermann Vorstand come back e.V.

Mehr als 700.000 Euro sollen in den nächsten Monaten investiert werden. Zimmer erhalten eine Dusche, der Brandschutz muss verbessert werden. Noch ist er verwaist. Der Grillplatz in der Jugendherberge Waltersdorf Bildrechte: Uwe Walter