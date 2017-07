In Kaltwasser hat es Uwe Wiedmer vor Entsetzen die Sprache verschlagen. Ein Wolf hat auf seiner Wiese erneut ein Blutbad angerichtet. Als der Schäfer am frühen Morgen auf die Weide kam, um ein einen Zaun zu reparieren, sah er die toten Tiere im Morgentau liegen. 16 Schafe, darunter ein Zuchtbock und neun Lämmer, haben die Attacke des grauen Räubers nicht überlebt. Die Weide war ordnungsgemäß eingezäunt, normalerweise hätte ein Wolf den Elektrozaun samt Flatterband nicht überwinden dürfen.

Die Reste von einem Wolfsriss: Ein aufgebrochenes Schaf. Bildrechte: MDR/Danilo Dittrich Man fühlt sich, zu Deutsch gesagt, in den Arsch getreten. Ich sehe zu, dass es dem Viehzeug gut geht und dann kommt Isegrim und schöpft die Sahne ab. Man arbeitet nur noch für den Fleischwolf Uwe Wiedmer Schäfer

Seltsamerweise wissen offenbar auch die Wölfe, was gut ist. Von Wolfsrissen betroffene Schäfer meinen, Isegrimm schnappt sich immer die besten Tiere. Auch in Kaltwasser soll sich der Wolf am Dienstag zwei der wertvollsten Schafe sowie einen Zuchtbock geschnappt haben.

Bildrechte: MDR Die Lämmer waren noch keine 14 Tage alt. Der Schäfer hofft nun auf eine Entschädigung. Möglicherweise bleibt er aber auf den Kosten sitzen, denn der Räuber ist an einer Stelle unter dem Zaun durchgegrabbelt. Dort lag das Elektrokabel am Boden. So konnten keine Stromschläge den Wolf von seinem blutigen Treiben abhalten.

Die Angst bleibt

Der Schäfer wird das Loch im Zaun stopfen. Die Angst vor dem grauen Räuber bleibt. Die Tafel in Kaltwasser bleibt mit Schaf und Lamm reich gedeckt.

Der Täter war ein Wolf. Die Fährte ist ein Beweis. Bildrechte: MDR/Danilo Dittrich Isegrimm muss hier nicht mühsam auf Jagd gehen, sondern nur eine Schwachstelle im Zaun finden.

Was Naturfreunde toll finden - Wölfe wieder in Deutschland -wird für Schäfer, wie den aus Kaltwasser zur Existenzbedrohung. Bereits mehrfach war seine Herde Opfer einer Wolfsattacke.

"Es ist unverantwortlich, die Tiere über Nacht im Freien zu lassen", kommentiert ein Schäfer aus dem Landkreis Görlitz das Geschehen in Kaltwasser. "Vor den Wölfen helfen auch die blöden Elektrozäune nicht". Der Schäfer will nicht namentlich genannt werden, zeigt aber auf seine Hunde und meint: "Das ist der beste Herdenschutz!" Die Hütehunde hat er selbst ausgebildet und jeden Abend treiben die Hunde die Herde in ihren Stall.

Verletzter Bock nach Wolfsangriff. Bildrechte: Danilo Dittrich Man kann hier in der Region die Schafe nicht mehr im Freien übernachten lassen. Die sind doch ein gefundenes Fressen für die Wölfe. Schäfer Landkreis Görlitz

Bislang ist der Schäfer aus Görlitzer Umland von Wolfsangriffen verschont geblieben, aber er ist sich sicher: "Nach dem Blutbad von Kaltwasser wird die Debatte um den Wolf wieder aufflammen."

Neuer Verein der Wolfsfreunde

Die Freunde der "Grauen Räuber" haben innerhalb der "Grünen Liga Sachsen" vor knapp drei Wochen den neuen Verein "Wolfsschutz Deutschland" gegründet. Die Mitglieder wollen sich nicht nur für den Schutz der Wölfe einsetzten, sondern auch Aufklärungsarbeit leisten. Insbesondere sollen Nutztierhalter zu geeigneten Schutzmaßnahmen beraten werden.

Bildrechte: dpa Wölfe sind fantastische Beutegreifer, die ganze Okösysteme heilen und wiederherstellen können. Es wird Zeit, Wölfe mit ganzem Herzen wieder in Deutschland zu begrüßen. Brigitte Sommer Gründungsmitglied "Wolfsschutz Deutschland"

Diese Meinung der Wolfsräuber teilen zahlreiche Landwirte, Tierhalter und Jäger in der Oberlausitz nicht. Sie sind vielfach der Meinung, Wölfe gehören nicht in die heutige Kulturlandschaft. Doch solange die Wölfe streng geschützt sind, dürfen sie nicht gejagt werden. Daher ist es nicht ausgeschlossen, dass wieder zu Übergriffen kommen wird, so wie zu Wochenbeginn in Kaltwasser.