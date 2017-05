Für die Bewohner der Schillerstraße in Pulsnitz muss es wohl wie eine Fata Morgana gewirkt haben: Am Sonnabendabend kurz vor 22 Uhr entdeckten sie in ihrem Wohngebiet zwei Kamele. Die standen an einem Baum und knabberten genüsslich Blätter. Die Anwohner riefen die Polizei. Wie sich herausstellte, waren die beiden Tiere aus einem Zirkus ausgebüchst, der in der Nähe gastiert. Die Mitarbeiter waren schon auf der Suche nach den Kamelen. Bevor die Beamten eintrafen, hatten sie die Ausreißer schon wieder eingefangen und zurück in den Zirkus gebracht.