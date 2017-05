Personalchefin Antje Roemer-Graf hat in Kamenz am Montag ausnahmsweise keine Bewerbungsunterlagen gesichtet. Auch Gespräche mit potenziellen Bewerbern wurden bei der Accumotive GmbH & Co. KG an diesem Tag nicht geführt, obwohl das Unternehmen nach Fachkräften sucht.

Bei der Vormontage von Batterien ist auch noch Handarbeit notwendig. Bildrechte: Uwe Walter Trotzdem hatte die Personalchefin alle Hände voll zu tun. Denn im Gewerbegebiet am Ochsenberg baut die Daimlertochter derzeit ihr zweites Batteriewerk und hatte am Montag zur Grundsteinlegung geladen. Mehr als 500 Millionen Euro investiert das Unternehmen. Die neue Fabrik soll bereits in einem reichlichen Jahr fertig sein. Die Zahl der 350 Mitarbeiter soll sich mehr als verdoppeln.

Kamenz als Speerspitze

Kamenz soll damit zum führenden Standort im weltweiten Produktionsverbund für Lithium-Ionen-Batterien bei Daimler werden. Neben Sachsens Ministerpräsident Tillich war auch Bundeskanzlerin Angela Merkel zur Grundsteinlegung nach Kamenz gekommen. Merkel erwartet, dass sich batteriegetriebene Autos langfristig durchsetzen werden: Auch bei anderen Technologien habe es schleppende Anfangsphasen gegeben, bevor ein kräftiger Entwicklungsschub eingesetzt habe, sagte Merkel und verwies auf den Erfinder des Computers Konrad Zuse.

Bundeskanzerlin Merkel im Gespräch mit einem Lehrling an der Fertigungsstraße. Bildrechte: Uwe Walter Eine leistungsfähige Batterie ist von entscheidender Bedeutung für die Elektromobilität und den Durchbruch dieser Technologie. Es ist eine bedeutende Investition in die Zukunft elektrisch angetriebener Fahrzeuge, für Kamenz und Sachsen und weltweit kann sich diese Investition sehen lassen. Bundeskanzlerin Angela Merkel

Langfristig ist das Stichwort. Denn eigentlich sollten bereits in drei Jahren eine Million E-Autos auf deutschen Straßen rollen. "So wie es im Augenblick aussieht, werden wir dieses Ziel nicht erreichen", hatte Merkel vor einigen Tagen gesagt. Der Verkauf von E-Autos läuft schleppend - trotz Kaufprämie von bis zu 4.000 Euro.

Daimler setzt auf E-Flotte

Der Autobauer Daimler forciert nun mit dem neuen Werk in Kamenz seine Elektro-Offensive. Gerade mal 80.000 Batterien auf Basis der Lithium-Ionen-Technologie hat Accumotive in den vergangenen fünf Jahren ausgeliefert, Daimler pro Jahr rund 180.000 Fahrzeuge. "Die Automobilindustrie steht vor einer fundamentalen Transformation und wir begreifen uns als treibende Kraft des Wandels", gibt sich Vorstandschef Dieter Zetsche optimistisch und verweist auf Kamenz als Kompetenzzentrum im globalen Produktionsverbund. Bildrechte: Uwe Walter

Daimler will bis 2022 seine E-Flotte um mehr als zehn neue Modelle aufstocken und investiert dafür zehn Milliarden Euro. Zudem ist geplant, langfristig alle Modelle mit Hybridantrieb anzubieten. Die Forschung allerdings bleibt auf mehrere Standorte verteilt und wird vom Stammsitz in Nabern bei Stuttgart koordiniert. Das neue Werk in Kamenz soll bei der Produktion von Batterien eine Führungsrolle übernehmen.

Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich (CDU) lobte die Erweiterung der Batteriefertigung als "Zukunftssignal". Das Vorhaben stehe nicht nur für Innovationen und Arbeitsplätze, sondern auch für die Entwicklung des Technologiestandortes Sachsen zu einem Zentrum der Elektromobilität mit BMW in Leipzig, VW in Dresden und Daimler in Kamenz.

Gute Jobs bieten viele Chancen

Gebaut wird das Werk II in Sichtweite zum ersten Accumotive-Werk im Gewerbegebiet am Ochsenberg. Durch die Erweiterung will Daimler die Produktions- und Logistikfläche seiner Tochtergesellschaft auf insgesamt etwa 80.000 Quadratmeter vervierfachen. Die Zahl der Mitarbeiter am Standort soll in den folgenden Jahren schrittweise erhöht werden. Bereits in drei Jahren will Accumotive in Kamenz mehr als 1.000 Mitarbeiter beschäftigen.

Ein Techniker steuert das Kontaktieren von Batteriezellen. Bildrechte: Uwe Walter Für das Werk benötigen wir viele Fachkräfte, vor allem Facharbeiter, Techniker und Ingenieure. Es ist eine Chance für Oberlausitzer in den alten Bundesländern. Sie konnen hier in ihrer Heimat einen guten Job finden. Antje Roemer-Graf Kamenzer Personalchefin

Bereits jetzt sind viele Heimkehrer unter den 350 Beschäftigten. "Sie kommen meist aus dem Großraum Stuttgart und sind jetzt froh, wieder in der Lausitz zu sein", sagte Personalchefin Antje Roemer-Graf. "Wir haben gute Jobs zu bieten mit vielen Möglichkeiten, insbesondere auch in Sachen Ausbildung."