Herausgekommen ist also das "Erdgeschoss", ein Geschäft für regionale Spezialitäten. Außerdem soll ein kleines Café integriert werden. "Das Besondere am Laden ist ein Event-Konzept", sagt Jana Wienhold von der FH Dresden. Die Kunden sollen Mitmachen können, zum Beispiel beim Käsen oder Weihnachtskekse backen. Oder sie kommen einfach nur zum genießen, wie bei Weinverkostungen. Die Idee zum Spezialitätenladen kam nicht von ungefähr. Die Studenten haben die Kamenzer vorher befragt, was für ein Geschäft ihnen in Kamenz noch fehlt. "Die meisten wünschten sich einen Laden mit regionalen Produkten", so Jana Wienhold.