Oberlausitz Chinaseuche lässt Kaninchen sterben

Vor allem im Oberland des Landkreises Bautzen und in der Region um Dürrhennersdorf sind in diesem Jahr schon Dutzende Kaninchen durch die Chinaseuche gestorben. Einige Züchter haben innerhalb kürzester Zeit mehr als 50 Tiere verloren, so wie Bernd Thomas. Der Dürrhennersdorfer züchtet seit vielen Jahren Kaninchen. In den vergangenen drei Wochen verlor er fast täglich Tiere. Auch in den Kaninchenställen seines Bruders wütete das tödliche RHD-Virus, dort starben 30 Tiere. Bisher haben die beiden ihre Zucht noch nicht aufgegeben. Aber noch einmal möchten sie das nicht erleben. Dann würde er ernsthaft darüber nachdenken, die Tiere abzuschaffen, sagt Bernd Thomas. Denn das gehe an die Substanz.