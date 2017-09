Wie geht es mit der maroden Mandaukaserne weiter? Erst im März hatte das Bundesbauministerium eine Förderung von rund vier Millionen Euro für das denkmalgeschützte Gebäude in Aussicht gestellt. Zittaus Stadtverwaltung hatte zusammen mit einem Dresdner Projektierungsbüro ein Nutzungskonzept für die Mandaukaserne erstellt. Inzwischen liegt die Zukunft der Immobilie in den Händen eines privaten Investors.

Thomas Göttsberger, Eigentümer der Mandaukaserne Bildrechte: Uwe Walter

Der Eigentümer der Mandaukaserne, Thomas Göttsberger, ist überrascht und bedauert die Entscheidung des Zittauer Stadtrats. Er merkt an, dass in der Stadtratssitzung zum Teil unzutreffende Fakten vorgetragen worden seien. "Selbstverständlich habe ich in meinen Planungen die bisherige Konzeptskizze der Stadt im Wesentlichen fortgeführt, alles andere wäre förderschädlich. Dies habe ich der Stadt mehrmals, auch schriftlich, mitgeteilt", so Göttsberger.



Die Idee war, die Hochschule Zittau/Görlitz als Hauptmieter für den Gebäudekomplex zu gewinnen. Doch hier fehlten seitens der Bildungseinrichtung konkrete Aussagen. Wenn der Stadtrat sich zum Beschlussantrag bekannt hätte und die Hochschule sich im Jahr 2018 zur Anmietung von größeren Flächen in der Mandaukaserne, wäre das Projekt rund und hätte umgesetzt werden können, so der Eigentümer.