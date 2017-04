In Oehna bei Bautzen ist am Vormittag ein dreijähriges Mädchen schwer verunglückt. Es trieb leblos im Vorstaubecken des Stausees Bautzen. Eine Kindergartengruppe aus Bautzen hatte dort in der Nähe gespielt. Beim Durchzählen vor dem Nachhausegehen hatten dann zwei Kinder gefehlt. Ein Junge wurde am Ufer gefunden, ein Mädchen trieb im Wasser.



Eine Erzieherin hatte das Mädchen an Land geholt und sofort reanimiert. Per Hubschrauber wurde die Kleine in ein Fachkrankenhaus nach Dresden geflogen. Die Polizei geht derzeit von einem Unglück aus, ermittelt aber weiter zum Hergang.