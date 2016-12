Hotelchefin Petra Schumann steht zu dem Kinderverbot im 4.500 Quadratmeter großen Wellness-Bereich. Sie habe selbst zwei Kinder, dennoch sei für sie ein Spa ein Ort der Stille, der Besinnlichkeit und Besinnung und kein Tummelplatz für Kinder. Deutlich sagt sie: "Wir lieben Kinder, aber die hüpfen, die rennen, die springen, die schreien. Das ist völlig normal, aber im Spa vereint sich das nicht mit unserer Paarphilosophie."

Erwachsene suchen Entspannung ohne Kinder

Auf Wunsch der Stammgäste des Hotels in Kirschau gibt es hier seit acht Jahren die kinderfreie Zone im Spa. Bildrechte: Hotel "Bei Schumann" Damit liegt das Hotel voll im Trend. Immer mehr Reiseveranstalter bieten sogenannte "Adults Only-Angebote" in der Hotellerie an und schließen so Familien mit Kindern aus. Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes stuft Hotel-Angebote mit einem Mindestalter von 16 Jahren als möglichen Verstoß gegen das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz ein. Nach diesem sogenannten Antidiskriminierungsgesetz darf niemand etwa wegen seines Geschlechts, seiner Religion oder seines Alters benachteiligt werden. Diese Sichtweise der Antidiskriminierungsstelle teilt nicht jeder. "Also ich finde es nicht diskriminierend", sagt die Erziehungswissenschaftlerin Astrid von Friesen.

Es gibt ja auch Kinderhotels, die sich ausdrücklich auf Kinder spezialisiert haben. Es gibt Hotels für Hunde und solche, in denen Hunde nicht erlaubt sind. Es gibt Hotels, wo man seine Handys abgibt freiwillig, die weggeschlossen werden, um von der Handysucht wegzukommen. Es gibt Hotels für Homosexuelle, für Biker, für Fahrradfahrer, warum nicht auch ein Hotel ohne Kinder? Erziehungswissenschaftlerin Astrid von Friesen

Das meint auch Petra Schumann. Sie führt noch einen Grund für das Kinderverbot an. Es sei der Wunsch ihrer Stammgäste gewesen, die sie vor acht Jahren zu diesem Schritt bewogen habe, sagt die Hotelchefin.

Petra Schumann hat mit der kinderfreien Zone im Wellnessbereich ihres Hotels gute Erfahrungen gemacht. Bildrechte: MDR/Adina Rieckmann Das Bedürfnis nach Ruhe, dass man nicht gestört werde, selbst von den eigenen Kindern nicht, das sei enorm gestiegen. Sie sagt: "Das Leben ist laut, es wird immer lauter, es wird immer stressiger, es wird immer hektischer. Wir sehen es doch schon beim Einkaufen. Egal, wo wir sind, überall werden wir beschallt, gibt es Musik. Es ist einfach nur laut und ich denke, dieser Rückzugsort ohne Drumherum, der ist heutzutage wichtiger denn je."

Wer's laut mag, kann ins Spaßbad ausweichen

Mit über 60 Prozent Auslastung kann sich das Luxushotel im Lausitzer Bergland nicht beschweren. Viele der Gäste kommen immer wieder hierher. Die meisten von ihnen sagen wie Petra Schumann als ersten Satz, dass sie selber Kinder haben, jedoch hier einfach nur Ruhe und Stille suchen würden. Wer ins Spaßbad gehen wolle, um Rumzutoben, der könne dies gerne tun. Wer sich dagegen ausruhen möchte und ganz bei sich sein wolle, der sei hier in Kirschau richtig.

Viele der Gäste sagen jedoch auch, dass es vor allem fremde Kinder seien, die sie stören würden. Ist alles nur eine Frage der Erziehung? Dem stimmt Astrid von Friesen zu: "Viele Kinder können sich nicht benehmen, weil es ihnen niemand beigebracht hat. Viele Eltern haben einfach beim Einmaleins der Erziehung versagt." Das könne man in jedem guten Hotel erleben, wenn dort Erwachsene mit Flip-Flops und der Badehose in den Speisesaal kommen, obwohl dort ein anderer Stil gepflegt werde. Eltern seien sehr häufig kein gutes Vorbild für ihre Kinder. Sie würden sie anbeten, aber nicht erziehen. Die Pädagogin sagt weiter: "Die vielen Tyrannen und Despoten wundern mich nicht. Viele Eltern haben einfach die Sorge, ihren Kindern etwas zu verbieten, ihnen Tischmanieren beizubringen - aus Angst, dass sie das Kind nicht mehr lieben wird." Das Gegenteil aber sei der Fall. "Man kann dies in jedem Supermarkt sehen, in jedem Bus. Wenn Kinder die Achtung vor ihren Eltern verlieren, dann ist ihre Welt auf den Kopf gestellt. Dann geraten viele Kinder außer Rand und Band."

Richtige Entscheidung trotz anfänglicher Drohmails