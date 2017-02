Pfarrer Norbert Krüger und Projektleiterin Sigrid Roeser vor der evangelischen Kirche in Lauta-Dorf. Bildrechte: MDR/Rica Sturm

Idyllisch schmiegt sich die kleine Kirche in die Winterlandschaft von Lauta-Dorf. Innen bietet sie gut 100 Menschen Platz. Kunstvolle Malereien aus dem 17. Jahrhundert zieren den Altar, die Kanzel und die Emporenbrüstung und machen aus dem Gotteshaus gleichzeitig ein wertvolles Denkmal. Von dem Problem, das seit gut zwei Jahren die kleine Kirchgemeinde bewegt, ist auf den ersten und zweiten Blick nichts zu sehen.

Gut 20 Zentimeter langer Riss im Balken

Erst der Balken an der Decke hinter der Orgel fällt auf, denn er wird von einer Metallstütze getragen. Ein gut 20 Zentimeter langer Riss durchzieht das Gebälk. "Das ist bei Holz immer ein Zeichen, dass irgendetwas im Argen liegt", sagt Sigrid Roeser vom Gemeindekirchenrat. Was im Argen liegt, das zeigt sich einen halben Meter höher auf dem Dachboden. Die mehr als 360 Jahre alten Holzschwellen, die auf den Mauerkronen aufliegen und den Dachstuhl tragen, sind teilweise morsch und hohl und verfaulen. Schwamm und andere Schädlinge sind daran schuld. "Dadurch ist es schon zu Verschiebungen in der Dachkonstruktion gekommen", sagt Sigrid Roeser. Sie betreut für die Kirchgemeinde das Projekt Dachsanierung.

Sanierung kostet 211.000 Euro

Als die Kirchgemeinde vor gut zwei Jahren den gerissenen Balken entdeckte, schaltete sie sofort Fachleute und die Bauabteilung der Landeskirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz ein, zu der Lauta-Dorf gehört. Zusammen mit Denkmalschützern tüftelten sie einen Sanierungsplan aus, um das historisch wertvolle Bauwerk zu erhalten. Dieser Plan liegt nun vor, hat aber auch seinen Preis. "Die Berechnung sagt aus, dass es 211.000 Euro kosten wird", erzählt Sigrid Roeser.

Da müssen wir andere Leute und geschichtlich interessierte Menschen mit ins Boot holen. Sigrid Roeser, Projektleiterin der Kirchgemeinde, zur Finanzierung

Die Landeskirche, der Denkmalschutz und der Förderkreis Alte Kirchen Berlin-Brandenburg werden den größten Teil der Kosten tragen. Aber mit 40.000 Euro muss die Kirchgemeinde Lauta-Dorf noch einen großen Batzen selbst aufbringen. "Und das ist für so eine kleine Kirchgemeinde mit 122 Mitgliedern im Dorf nicht zu schaffen. Nicht bei einem so wertvollen historischen Kleinod, wie wir das hier haben", sagt Sigrid Roeser. Deshalb hat die Kirchgemeinde am vergangenen Heiligabend eine Spendenaktion gestartet. Rund 2.000 Euro sind bisher zusammengekommen.

Alle Ersparnisse fließen ins Dach