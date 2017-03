Bildrechte: Reiner Weisflog

Dieter Gleisberg klingt hörbar erleichtert am Telefon. "Wir haben gestern im Verwaltungsausschuss über alle Fraktionen hinweg einen Kompromiss gefunden, den wir vertreten können und dem alle zugestimmt haben", sagt der Vorsitzende der CDU-Fraktion im Görlitzer Stadtrat. Er geht davon aus, dass die Stadträte auf ihrer Sitzung am Donnerstag mehrheitlich dem neuen Vorschlag folgen.

Eltern müssen sich an Betriebskosten beteiligen

Der Mittelweg, auf den sich die Fraktionen geeinigt haben, lautet 20 Prozent Krippe, 27 Prozent Kindergarten und 27 Prozent Hort. In dieser Höhe müssen sich die Eltern künftig an den Betriebskosten für einen Krippen-, Kindergarten- und Hortplatz beteiligen. Ein Gesetz gibt den Rahmen dafür vor. Danach müssen Eltern im Krippenbereich 20 bis 23 Prozent der Kosten tragen, im Kindergarten und Hort bis zu 30 Prozent. Mit ihrem Kompromiss haben Stadträte und Verwaltung die Höchstgrenzen nicht ausgereizt.

Beiträge steigen um fünf bis neun Euro

Zuletzt hatte Görlitz die Elternbeiträge 2010 erhöht. Seitdem sind die Personalkosten für einen Vollzeitplatz in der Krippe um 155 Euro und im Kindergarten um 72 Euro gestiegen, hat die Verwaltung ausgerechnet. Aktuell zahlen Eltern monatlich für die Vollzeitbetreuung ihres ersten Kindes in der Krippe 184 Euro, im Kindergarten 111 Euro und im Hort 65 Euro. Der Kompromissvorschlag sieht so aus, dass der Beitrag künftig in der Krippe auf 191 Euro, im Kindergarten auf 119 Euro und im Hort auf 70 Euro steigt. Die Stadtverwaltung wollte ursprünglich die monatlichen Beiträge auf 201 Euro in der Krippe, 128 Euro im Kindergarten und 73 Euro im Hort erhöhen.

Die Elternbeiträge steigen zwar weniger stark als geplant. Sie könnten aber für die Eltern besser sein, wenn sich der Freistaat mehr in die Finanzierung einbringen würde. Thorsten Ahrens, Vorsitzender Linksfraktion Görlitz

Thorsten Ahrens, Vorsitzender der Linksfraktion im Stadtrat, kann mit dem neuen Vorschlag leben und wird ihm zustimmen. Seiner Fraktion will er das Gleiche empfehlen. Der Kompromiss sei nahe an dem, was seine Fraktion gefordert hatte. Dennoch spart Ahrens nicht mit Kritik, was die Elternbeiträge betrifft. Allerdings richtet die sich an den Freistaat. Seit 2006 habe sich der Landeszuschuss zu den Kindertagesstätten kaum erhöht, obwohl die Kosten massiv gestiegen sind, sagt der Fraktionschef. "Der Freistaat lässt die Kommunen und Eltern mit den Mehrkosten allein", schimpft Ahrens. Dabei müsste sich das Land genauso daran beteiligen.

Neue Elternbeiträge ab April