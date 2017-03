Ab April müssen Eltern in Görlitz höhere Beiträge für Kindergarten, Hort und Krippe zahlen. Der Stadtrat hat am Donnerstagabend der neuen Gebührensatzung zugestimmt. Zuvor hatten sich die Stadtratsfrakionen und die Verwaltung auf einen Kompromiss geeinigt.

Demnach fällt die Erhöhung der Elternbeiträge nicht ganz so drastisch aus wie ursprünglich von der Verwaltung vorgesehen. Ab April steigen die Elternbeiträge in Krippe, Kindergarten und Hort zwischen fünf und acht Euro monatlich. So sind beispielsweise die Gebühren für die neunstündige Krippenbetreuung um knapp sieben Euro auf rund 191 Euro im Monat gestiegen.