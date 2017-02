Mit der Sanierung der Klosterkirche kann das städtische Museum neben dem Großen Fastentuch endlich auch einen weiteren seltenen kulturhistorischen Schatz Zittaus zeigen: Epitahien aus dem 16. und 17. Jahrhundert. Das sind kunstvoll gestaltete Gedächtnistafeln, die die Familien der Verstorbenen in Auftrag gegeben haben. Damit wollten sie deren Andenken für die Nachwelt erhalten. In Zittau gibt es noch rund 80 dieser Epitaphien. Viele von ihnen sind inzwischen saniert, ein Teil wird künftig in der sanierten Klosterkirche dauerhaft zu sehen sein.

Erstmals werden 40 bis 50 Epitaphien am 30. Juli präsentiert, wenn die Ausstellung "Ganz Anders. Reformation in der Oberlausitz" in der Klosterkirche eröffnet wird. Denn die Menschen, an die diese Gedächtnistafeln erinnern, sind oftmals eng mit der Reformation in der Oberlausitz verbunden, so Museumsdirektor Peter Knüvener. Auch Dank ihnen konnten sich die Ideen Luthers in den Städten der Region schnell durchsetzen. Die Ausstellung soll zeigen, wie die Zittauer das Jahrhundert der Reformation erlebten, was sie glaubten, wie sie die Welt sahen. Sie gilt als einer der Höhepunkte des Reformationsjubiläums in der Oberlausitz.