Wenn aus den Bars und Kneipen der Bautzener Altstadt wieder Trommel-, Schalmei- und Gitarrenklänge zu hören sind, dann ist wieder Kneipennacht in Bautzen. Seit 13 Jahren findet sie immer am ersten Sonnabend im Mai statt – ein fester Termin im Veranstaltungsplan.

Lateinamerikanische Musik gibt es in der Habana-Bar. Bildrechte: Bautzener Altstadt Tresen e.V./Robert Michael

Die Geschichte des Kneipenfestes in Bautzen reicht zurück bis ins Jahr 1998. Damals hatte ein Veranstalter aus Leipzig die Idee des Kneipenfestivals in die Oberlausitz gebracht. Es waren jene Männer, die das bekannte Kneipenfest "Honky Tonk" in Leipzig organisiert hatten. Verhalten startete die erste Auflage in Bautzen. Viele Gastronomen waren skeptisch. Auch Frank Haase vom "Haseneck". "Als ich dann aber beim ersten Kneipenfest die Menschenmassen vor den Bars und Kneipen gesehen habe, war ich immer dabei", erzählt der Bautzener.