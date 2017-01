Die Erfolgsgeschichte von Kodersdorf bei Görlitz wird auch in diesem und in den nächsten Jahren fortgeschrieben. Das Industrie- und Gewerbegebiet wächst weiter. Bananen spielen dabei eine nicht unwesentliche Rolle. Fehlende Südfrüchte und die katastrophale Versorgungslage waren einer der Auslöser der Friedlichen Revolution. Die Banane wurde zum Symbol der Wende. Nun wird die Frucht möglicherweise zum Zeichen für den weiteren Aufschwung von Kodersdorf. Der internationale Spediteur LION GROUP baut ein Logistikzentrum. Im Dezember hat der Gemeinderat dem Flächenverkauf und damit dem Projekt zugestimmt.

Bananen auf neuen Gleisen

Am Rand des Industriegebietes soll ein Umschlagplatz für Container gebaut werden. Die Container werden mit der Eisenbahn über das Anschlussgleis angeliefert. Auf drei Gleisen können künftig die Eisenbahnzüge abgestellt werden. Von dort aus werden die Standardcontainer auf Lastwagen umgesetzt. Zu den Kunden gehört auch Citronex aus dem benachbarten Zgorzelec. Der polnische Fruchthändler verfügt über eigene Bananenplantagen Ecuador. Von dort aus kommen die meisten Citronex-Bananen per Schiff nach Europa. Die noch unreifen Früchte werden in Nordseehäfen auf die Eisenbahn verladen und anschließend nach Forst gebracht. Dort wechseln die Bananen das Fahrgestell und rumpeln über Straßen und Autobahnen nach Zgorzelec in die größte Reifungsanlage Europas.

Neben dem Verladeterminal von Schweighofer wird es bald weitere Gleise geben. Bildrechte: MDR/Uwe Walter Künftig verkürzen sich die Fahrtwege für die Lkw-Fahrer, denn bereits in einem Jahr sollen die ersten Bananen in Kodersdorf umgeladen werden. Auch die gereiften Früchte werden wahrscheinlich einen Zwischenstopp in Kodersdorf einlegen, denn Citrnoex beliefert nicht nur Supermarktketten in Deutschland sondern auch in Ungarn, in der Slowakei, Ukraine sowie in Holland. Möglicherweise plant der polnische Fruchthändler auch seine Tomaten von Kodersdorf aus zu verteilen, denn ein Tochterunternehmen im polnischen Reichenau bei Zittau will zum größten Tomatenproduzenten Europas aufsteigen.

Produkte für Baumärkte

Vor nunmehr zwölf Jahren hatte sich Klausner aus Österreich entschlossen, sein größtes und modernstes Sägewerk in Kodersdorf zu bauen. Vor einem Jahr wechselte das Sägewerk den Besitzer und gehört nunmehr zur internationalen Schweighofer Group. Die neuen Besitzer erweiterten die Produktion. Die Zahl der Mitarbeiter wuchs seit der Übernahme um ein Drittel auf 330 Mitarbeiter. Nun soll in diesem Jahr weiter investiert werden. Weitere 150 neue Arbeitsplätze hat Schweighöfer in Kodersdorf in Aussicht gestellt, um Produkte wie Leimholz für Baumärkte zu produzieren. Holzverarbeiter Schweighofer arbeitet unter Volldampf. Bildrechte: MDR/Uwe Walter

Auf diesen Felgen rollt Europa

Neue Produktionslinie für Leichtmetallfelgen bei Borbet. Bildrechte: MDR/Uwe Walter Noch ein großer Glücksgriff gelang den Oberlausitzer vor etwa zwei Jahren. Damals konnten sie den Automobilzulieferer Borbet für Kodersdorf begeistern. Der Hersteller von Leichtmetallfelgen für alle namhaften Automarken setzte für einen knapp dreistelligen Millionenbetrag einen neuen Produktionsbetrieb auf dem Sandberg bei Kodersdorf.



Noch in diesem Monat wird die Testphase abgeschlossen. Dann werden täglich knapp 6.000 Felgen in Kodersdorf hergestellt. Dadurch entstanden 450 Arbeitsplätze. Nach einer intensiven, weltweiten Standortanalyse hatte sich Borbet für Kodersdorf entschieden.

Das Gesamtpaket ist stimmig, die Lage für uns zwischen Automobilhestellern in Polen, Tschechien und Sachsen. Die Anbindung an die Energieversorgung, das Arbeitskräfteangebot sowie auch das angenehme Umfeld für Investoren. Es wurde alles geboten, was man zum Aufbau einer Produktion benötigt. Reiner Dürkop Geschäftsführer Borbet

Flugzeugwerke planen ein neues Auslieferungslager in Kodersdorf. Bildrechte: MDR/Uwe Walter Doch nicht nur Borbet hat auf den Standort Kodersdorf gesetzt, sondern auch die Dresdner Flugzeugwerke. Diese produzieren hier Kabinenteile für den Airbus. Das Tochterunternehmen CCI Assembly errichtet bereits eine neue Produktionshalle. Die Zahl der 90 Mitarbeiter wird aufgestockt, sagte Werkleiter Frank Zenker. Zudem sei ein neues Auslieferungslager in Vorbereitung.

Das Wunder von Kodersdorf

Das Gewerbe- und Industriegebiet bei Kodersdorf ist nahezu ausgelastet. Von 80 Hektar sind nur noch fünf Hektar zu haben, sagt der Bürgermeister René Schöne. Lange sah es auch in Kodersdorf so aus, als wenn die 80 Hektar an der Autobahn 4 und der Bundesstraße 115 eine teuer erschlossene Wiese bleiben würde. Es war ein mühsamer und langer Prozess, Investoren anzulocken. Kodersdorf war wirtschaftlich in ein tiefes Tal gefallen. 1990 waren noch 2.100 sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze gemeldet, 14 Jahre später nur noch 394. Heute sind es um die 1.300, meint der Bürgermeister. Im Landkreis Görlitz liegt die Arbeitslosenquote bei 9,6 Prozent, in Kodersdorf unter sechs Prozent.

Bildrechte: MDR/Uwe Walter Wir haben keinem Investor große Geschenke versprochen, aber alles in Bewegung gesetzt, um bürokratische Wege zu erleichtern. Dazu haben wir bereits von Beginn an auf Infrastruktur gesetzt: Strom und Gas in unbegrenzter Menge, ein modernes Wasser- und Abwassernetz sowie superschnelles Internet seit Jahren. René Schöne Bürgermeister Kodersdorf

Kodersdorf bietet Investoren einige handfeste Vorteile. Es ist nicht nur ein Gewerbegebiet, sondern wurde von Anfang an als Industriegebiet geplant. Damit verbunden sind beispielsweise ein anderes Baurecht und andere Lärmpegel, sagt der Bürgermeister. Zudem besitzt das Industriegebiet nicht nur einen Gleisanschluss, auch die Autobahn und eine Bundesstraße sind mit dem Gelände verbunden. Der erste Anschlusskasten für Glasfaserleitungen im Landkreis Görlitz stand übrigens in Kodersdorf und somit ist eine Breitbandversorgung mit mehr als 100 Gigabit für die Unternehmen möglich.

Papierindustrie hat nicht angebissen

Doch nicht jeder Investor konnte gewonnen werden. Einige Unternehmen aus der Papierindustrie interessierten sich ebenfalls für Kodersdorf. Es fehlte allerdings Wasser. Der Weiße Schöps ist als Vorfluter zu klein und Versorgungsleitungen zur sieben Kilometer entfernten Neiße einfach zu teuer. Mancher Unternehmer kam auch mit falschen Vorstellungen. Er glaubte, ihm würden seine Vorhaben vollständig bezahlt, beispielsweise mithilfe von Fördermitteln, erinnert sich der Bürgermeister.

Die Unternehmer loben die schnelle und unbürokratische Hilfe durch die Gemeinde. Um Sachfragen zu klären, wurden alle erforderlichen Ämter und Fachleute an einen Tisch geholt. Da saßen die Bauämter neben Naturschützern und Energieunternehmen. Auf diese Weise konnten einige Probleme aus dem Weg geräumt werden. "Wir hatten immer das Gefühl, hier willkommen zu sein", sagt Borbet-Geschäftsführer Reiner Dürkop. Autofelgen, meterhoch gestapelt, warten auf ihre Auslieferung. Bildrechte: MDR/Uwe Walter

Zettel voller Hausaufgaben