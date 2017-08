Witschas hatte sich - wie auch schon Bautzens Oberbürgermeister Alexander Ahrens und Landrat Michael Harig - mit dem früheren NPD-Kreischef Marco Wruck getroffen. Für Empörung sorgte dann aber vor allem ein Chat zwischen Witschas und Wruck, in dem sie freundschaftlich kommunizieren.



Der Verein "Willkommen in Bautzen", der die Flüchtlingshilfe in der Stadt koordiniert, hatte daraufhin die Zusammenarbeit mit der Kreisverwaltung abgebrochen und den Rücktritt von Witschas gefordert. Witschas selbst entschuldigte sich nach Angaben des Landratsamtes für "fehlerhafte Formulierungen" und einen "komplett falschen Ton".