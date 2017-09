Landrat Michael Harig Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Linken-Fraktionsvorsitzender Ralf Büchner erklärte auf Anfrage von MDR SACHSEN: "Dass Harig eine Erklärung zur Demokratie und Toleranz zur Beschlussvorlage bringen will ist schön. Wir brauchen jedoch nicht nur eine Erklärung, sondern konkrete Maßnahmen. Ich habe schon so viele Erklärungen erlebt, die einfach in der Schublade gelandet sind."



"Diese Erklärung ist nötig - in richtiger Art und Weise", sagte Dirk Nasdala, Fraktionsvorsitzender der Freien Wählervereinigung im Bautzner Kreistag. "Doch den Entwurf, der uns jetzt vorliegt, können wir so nicht annehmen. Es müssen wichtige Punkte ergänzt werden, unter anderem die scharfe und deutliche Abgrenzung zu Rechtsextremen." Der Politiker forderte zudem ein "Ende der Heimlichtuerei" und Transparenz in der Kommunikation der Kreisverwaltung.