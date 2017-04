"Wilder Westen" im Osten Rinderdiebe lassen ganze Kuhherden verschwinden

Der Anruf kam vor wenigen Tagen aus Brandenburg. Die Polizei warnte die Agrargenossenschaft Eibau vor Räubern. Die Ganoven hatten es nicht etwa auf die teuren Landmaschinen abgesehen. Robert Otto, Vorstand der Agrargenossenschaft Eibau, traute seinen Ohren kaum. Die Ganoven wollten nach Angaben der Polizei die Milchkühe stehlen!

Die Viehdiebe waren unterwegs nach Eibau, aber die brandenburger Polizei hatte die Osteuropäer bereits abgefangen. Sie hatten es auf unsere Jungrinder abgesehen. Robert Otto Landwirt

Zehntausende Euro Schaden

Selbst Kälbchen sind vor Rinderdieben nicht sicher. Bildrechte: MDR/Uwe Walter

Erst vor einem Monat waren dreiste Diebe in einen Stall in Spreewitz eingebrochen. Sie verschwanden mit 21 Kälbern, 123 Färsen am Weidezaun und Stretchfolien. Den Schaden beziffert die Polizei auf mehr als 35.000 Euro. Auch in Berthelsdorf schlugen die Viehdiebe zu.





126 Jungsrinder wurden gestohlen. In der brandenburgischen Lausitz rückten die Diebe in diesem Jahr bereits sechs Mal an und verursachten einen Schaden von mehr als 360.000 Euro. Die gestohlenen Rinder werden über die Neiße nach Polen gebracht.

Werden die Ohrmarken herausgerissen?

Diese Ohrmarken müssen entfernt werden. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK In polnischen Landwirtschaftszeitungen werden immer häufiger deutsche Zuchtrinder angeboten. Den Hinweis, dass die Tiere nicht in Polen aufgezogen worden sind, versteht jeder.



Zu jedem Tier gehört normalerweise ein Rinderpass. Mit seiner Hilfe wird nicht nur die Abstammung nachgewiesen, er dient auch als Gesundheitszeugnis. Noch ein weiteres Poblem haben die Räuber. Jedes Tier kann mithilfe seiner beiden Ohrmarken innerhalb der Europäischen Union identifiziert werden.



Ein Rinderpass lässt sich vielleicht noch fälschen, aber was mit den Ohrmarken passiert, kann der Eibauer Landwirt nur vermuten. Ihm graust davor.

Das sind Verbrecher. Die Ohrmarken müssen sie den Tieren aus den Ohren schneiden oder vielleicht sogar ganz die Ohren abschneiden. Robert Otto Landwirt



Wenn die Tiere illegal geschlachtet werden würden, würden die Ohrmarken keine Rolle spielen. Aber offenbar geht es um den Aufbau von Zuchtbetrieben, wahrscheinlich ostwärts von Polen. Gezielt werden die besten Tiere gestohlen, darunter oft auch wertvolle Zuchtbullen, wie in Neißemünde. Dort verschwanden in einer Nacht vier ausgewachsene Zuchtbullen aus einem Stall.



Ein Diebstahl, der aufgrund der Bullen nicht ungefährlich für die Diebe ist, sagt ein Milchbauer aus Bernstadt. Da müssen absolute Profis am Werk gewesen sein.

Professionelle Banden

Bildrechte: Colourbox.de

Viehdiebe kennen die meisten Menschen nur aus Filmen. In den legendären Western reitet eine verwegene Horde auf Mustangs durch die Prärie und treibt eine Rinderherde in Richtung Mexiko. Später taucht der Sheriff oder der Farmer auf. Colte rauchen, Lassos werden geschwungen! Happy End!



In der Lausitz gibt es derzeit kein Happy End. Noch kein einziger Viehdieb konnte bislang hinter Schloss und Riegel gebracht werden!

Moderne Metoden und präzise Planung

Die Viehdiebe im "wilden" Osten nutzen modernste Technik. Mithilfe des Internets wird das Gelände erkundet. Bilder aus dem All bieten mittlerweile sehr hohe Auflösungen. Auf den Meter genau wird die Route für den Abtransport geplant. "Der zuvor gestohlene Viehtransporter soll ja nicht im Schlamm steckenbleiben", grinst ein Polizeibeamter, auch wenn ihm bei der Dreistigkeit der Diebe das Lachen vergeht. Die Polizei in Brandenburg hat mittlerweile eine Sonderkommision, die Soko "Rind", gegründet, denn mehr als 20 Mal schlugen im Vorjahr an der Neiße die professionellen Banden aus Osteuropa zu.

Landwirte rüsten auf

Im "Wilden Osten" rüsten die modernen "Cowboys" auf. Zufahrten werden mit Betonklötzern verstellt. Fotofallen auf der Weide und Überwachungskameras im Stall und im Gelände sollen Diebe abschrecken. Mögliche Fluchtwege mithilfe von alten Gerätschaften blockiert. Auch in Eibau versucht die Agrargenossenschaft ihre 1.400 wertvollen Milchkühe noch besser vor Diebstahl zu schützen.

Manche Betriebe denken bereits über Personenschutz für ihre Tierbestand nach. Aber bei den niedrigen Milchpreisen sind zusätzliche Investitionen in die Sicherheit kaum noch finanzierbar. Robert Otto Landwirt

Mit welchen Mitteln die Betriebe den Viehdieben das Handwerk erschweren, wollen die Landwirte natürlich nicht detailliert verraten. Aber auch die Bauern nutzen modernste Technik, beispielsweise GPS, um sich vor Diebstahl zu schützen. "Keiner kann sich sicher fühlen", fasst ein Bauer aus Pulsnitz die prekäre Situation zusammen. Der moderne Stall steckt voller Überwachungstechnik. Bildrechte: MDR/Uwe Walter