Gotthold Ephraim Lessing (1729-1781) Bildrechte: dpa

In der geistigen Tradition des Aufklärers: Der sächsische Lessing-Preis

Der berühmte Dramatiker, Theologe und Philosoph Gotthold Ephraim Lessing wurde am 22. Januar 1729 als Kind einer Pastorenfamilie in Kamenz geboren. Er besuchte in Kamenz und Meißen die Schule.



Der Lessing-Preis des Freistaates Sachsen wird seit 1993 alle zwei Jahre, in der Regel am Vorabend des Geburtstages Gotthold Ephraim Lessings in Kamenz verliehen. Er wird an Literaturschaffende und Publizisten vergeben, die in der geistigen Tradition des Aufklärers stehen. Den Vorsitz der Jury hat Kunstministerin Eva-Maria Stange.



Zu den jüngsten Trägern des Lessing-Preises gehören Carolin Emcke (2015) sowie Volker Lösch (2013).